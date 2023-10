Ang Jet Stream ng Jupiter ay Inihayag ng Webb Space Telescope

By

Ang Webb Space Telescope ay nakagawa ng isang kahanga-hangang pagtuklas sa Jupiter, ang pinakamalaking planeta sa ating solar system. Noong Hulyo 2022, nakita ng Webb ang matinding pagbaril ng jet stream sa ekwador ng Jupiter. Ang jet ay bumibiyahe sa bilis na humigit-kumulang 320 milya bawat oras (515 kilometro bawat oras) at matatagpuan sa taas na humigit-kumulang 25 milya (40 km) sa mas mababang stratosphere ng Jupiter.

Bago ang paghahanap na ito, alam ng mga astronomo ang pagkakaroon ng east-west jet sa atmospera ng Jupiter. Gayunpaman, ang pagsusuri sa bagong natuklasang mabilis na jet na ito ay nagmumungkahi na ang panloob na dinamika ng Jupiter ay maaaring mas dynamic kaysa sa naunang naisip. Ang pananaliksik na sinusuri ang jet ay nai-publish sa Nature Astronomy.

Ang Webb Space Telescope, na inilunsad noong Disyembre 2021, ay nagsasagawa ng mga siyentipikong obserbasyon mula noong Hulyo 2022. Nakakuha ito ng matingkad at insightful na mga larawan ng kosmos, kabilang ang mga larawan ng luminescent aurorae sa mga pole ng Jupiter at ang mga singsing na nakapalibot sa Uranus at Saturn.

Ang mga kamakailang larawan ng jet stream ng Jupiter ay kinuha gamit ang Near-Infrared Camera ng Webb. Ang mga larawang ito ay nagsiwalat na ang mga bahagi ng atmospera ng Jupiter ay nabalisa ng paggalaw ng jet. Ang jet ay nasubaybayan sa pamamagitan ng nakikitang wind shears sa imahe, na nagpahiwatig ng mga pagbabago sa bilis ng hangin sa iba't ibang taas at distansya sa loob ng atmospera ng planeta.

Ang pagtuklas ng jet malapit sa tropopause ng Jupiter, ang rehiyon sa gilid ng troposphere nito, ay nagmumungkahi na ang sirkulasyon ng atmospera ng planeta sa paligid ng ekwador nito ay mas katulad ng Saturn kaysa sa naunang kilala.

Habang ang Webb ay mamamasid lamang sa Jupiter mula sa malayo, ang mga paparating na misyon tulad ng Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) ng ESA at Europa Clipper ng NASA ay magbibigay ng mas malapitan na pagtingin sa gas giant at sa mga buwan nito. Ang mga misyon na ito ay mag-iimbestiga sa mga satellite ng Jupiter, kabilang ang Callisto, Europa, at Ganymede, na pinaniniwalaan na mga satellite na nagdadala ng karagatan na posibleng suportahan ang extraterrestrial na buhay.

Gayunpaman, aabutin ng ilang taon bago maabot ng mga misyon na ito ang sistema ng Jupiter. Ang Europa Clipper ay inaasahang darating sa 2030, habang ang JUICE ay binalak na maabot ang Jupiter sa 2031. Pansamantala, maaari nating pahalagahan ang mga kamangha-manghang mga kuha na nakuha ng Near-Infrared Camera ng Webb mula sa malayo.

Pinagmulan: Nature Astronomy