Mga Bagong Larawan mula sa James Webb Telescope na Nagpapaliwanag sa Galactic Center

Ang James Webb telescope, na kilala sa pagkuha ng mga nakamamanghang larawan, ay muling nagbigay ng sulyap sa mga kamangha-manghang kalawakan. Sa pagkakataong ito, napunta ang tingin nito sa gitna ng Milky Way galaxy, na nagpapakita ng mga hindi pa nagagawang detalye tungkol sa ating cosmic neighborhood. Nakatuon sa Sagittarius C, isang rehiyon na bumubuo ng bituin na humigit-kumulang 300 light-years ang layo mula sa Sagittarius A (supermassive black hole ng galaxy) at 25,000 light-years ang layo mula sa Earth, ipinakita ng teleskopyo ang pinakamakapal na bahagi ng ating kapaligiran.

Sa nakakaakit na koleksyon ng mga imahe na ito, ang James Webb telescope ay nagpapakita ng higit sa 500,000 mga bituin at mga kumpol ng mga protostar sa loob ng rehiyon. Ang mga protostar na ito, na nasa proseso pa rin ng pagbuo at pag-iipon ng masa, ay nag-aambag sa kahanga-hangang ulap ng kaguluhan na nagpapakilala sa sentro ng galactic. Sa paghahambing, ang ating sariling rehiyon ng espasyo ay lumilitaw na kalat-kalat.

Ayon sa propesor ng Unibersidad ng Virginia na si Jonathan Tan, na nakipagtulungan sa koponan ng pagmamasid, ang sentro ng galactic ay kumakatawan sa pinaka matinding kapaligiran sa loob ng Milky Way. Hanggang ngayon, ang data na nakalap tungkol sa pambihirang rehiyong ito ay kulang sa antas ng resolusyon at sensitivity na nakamit ng Webb telescope.

Sa gitna ng hubbub ay mayroong napakalaking protostar, na higit sa 30 beses na nahihigitan ang timbang ng ating araw. Kapansin-pansin, ang napakalaking solar na bagay na ito ay nagtatago ng liwanag mula sa mga bituin na nasa likod nito, na nagiging dahilan kung bakit ang rehiyon ay mukhang hindi gaanong populasyon kaysa sa kung ano talaga ito. Bilang resulta, ang naobserbahan namin ay isang konserbatibong pagtatantya ng aktwal na karamihan ng tao na naninirahan sa astronomical na metropolis na ito. Isipin ito bilang Times Square ng espasyo, kahit na walang Guy Fieri restaurant-sa ngayon.

Ang mga mapang-akit na larawang ito ay nagbibigay sa mga mananaliksik ng pagkakataon na isailalim ang mga kasalukuyang teorya ng pagbuo ng bituin sa pinaka mahigpit na pagsubok hanggang sa kasalukuyan. Ang instrumento ng NIRCam (Near-Infrared Camera) ng Webb telescope ay nakakuha ng malakihang emission imagery ng ionized hydrogen, na inilalarawan bilang mga asul na kulay sa ibabang bahagi ng mga larawan. Maaaring nagmumula ito sa mga masiglang photon na inilabas ng mga bata at malalaking bituin. Nakapagtataka, ang napakaraming sukat ng rehiyon ay nahuli sa mga siyentipiko na hindi nakabantay, na nangangailangan ng karagdagang pagsisiyasat.

Nangunguna sa koponan ng pagmamasid, binigyang-diin ni Samuel Crowe na ang pananaliksik na pinagana ng mga larawang ito, parehong umiiral at paparating, ay lubos na magpapahusay sa ating pag-unawa sa napakalaking bituin. Ang paglalahad ng kanilang kalikasan ay katulad ng pagsasaliksik sa pinagmulang kuwento ng isang malaking bahagi ng sansinukob.

Ang James Webb telescope ay patuloy na nasilaw sa amin sa mga kahanga-hangang imahe nito, mula sa pagsaksi sa pagsilang ng mga bituin sa konstelasyon ng Virgo hanggang sa pagkuha ng presensya ng tubig sa paligid ng isang kometa sa pangunahing asteroid belt. Ang bawat bagong paghahayag ay nagpapasigla sa ating pagkamausisa tungkol sa kosmos at nagpapaalala sa atin ng napakalaking kababalaghan na naghihintay sa paggalugad. Sa kabutihang palad, tinitiyak ng internet na ang mga pambihirang karanasang ito ay hindi mawawala na parang luha sa ulan. Sa pagpapatakbo pa rin ng James Webb telescope, maaari nating ipagpatuloy ang pag-unlock sa mga lihim ng uniberso.