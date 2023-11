Natuklasan ng James Webb Space Telescope ang Mga Kahanga-hangang Tuklas sa Milky Way

Ang James Webb Space Telescope, na kilala sa kakayahang pagmasdan ang uniberso sa infrared na ilaw, ay sumilip kamakailan sa gitna ng Milky Way galaxy. Ang kahanga-hangang imahe, na inilabas ng NASA, ay nagpapakita ng hindi pa nakikitang mga detalye at misteryo sa loob ng magulong rehiyon, na nagbibigay liwanag sa unang bahagi ng uniberso.

Ginamit ng mga astronomo ang Webb upang pag-aralan ang Sagittarius C (Sgr C), isang aktibong lugar ng pagbuo ng bituin na nakaposisyon humigit-kumulang 300 light-years ang layo mula sa gitnang supermassive black hole ng kalawakan na kilala bilang Sagittarius A*. Sa pamamagitan ng paggamit ng infrared na teknolohiya, nakuha ng teleskopyo ang mga nakamamanghang feature na dati ay nakatago sa paningin ng tao.

Si Samuel Crowe, ang punong imbestigador ng mga obserbasyon na ito at isang undergraduate na estudyante sa Unibersidad ng Virginia, ay nagpahayag ng kanyang sigasig tungkol sa hindi kapani-paniwalang imahe at ang mga siyentipikong pananaw na inaalok nito. Ang pag-unawa sa malalaking bituin ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pag-unawa sa mga pinagmulan ng sansinukob, dahil sila ay gumaganap bilang mga pabrika para sa paggawa ng mabibigat na elemento sa loob ng kanilang mga nuclear core.

Ang pagsusuri ni Webb sa sentro ng Milky Way ay maaari ding magbigay ng mahalagang impormasyon sa pagbuo ng mga bituin. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa rehiyong ito, matutukoy ng mga astronomo kung mas malamang na mabuo ang malalaking bituin malapit sa sentro ng galactic o sa loob ng spiral arm ng galaxy.

Ang larawang ibinigay ng Webb ay nagpapakita ng halos kalahating milyong bituin na may iba't ibang laki at edad. Nagpapakita ito ng kumpol ng mga protostar, na mga siksik na koleksyon ng alikabok at gas sa mga unang yugto ng pagiging ganap na mga bituin. Kapansin-pansin, mayroong isang napakalaking protostar sa gitna ng kumpol, na may kahanga-hangang masa na higit sa 30 beses kaysa sa araw.

Ang mga protostar na ito ay naglalabas ng kumikinang na materyal, na nagreresulta sa mga makinang na bola ng liwanag sa gitna ng madilim na infrared na background. Ang galactic center ng Milky Way ay kumakatawan sa isang matinding kapaligiran kung saan ang mga teorya tungkol sa pagbuo ng bituin ay maaaring mahigpit na masuri, ayon kay Jonathan Tan, isang propesor sa pananaliksik sa astronomiya sa Unibersidad ng Virginia.

Higit pa rito, nakita ng Near-Infrared Camera ng Webb ang mga ionized hydrogen emissions na nakapalibot sa ibabang gilid ng stellar region, na ipinapakita bilang cyan hue sa larawan. Sinisiyasat pa rin ng mga astronomo ang pinagmulan ng masaganang energized gas, na lumalampas sa karaniwang mga emisyon mula sa mga batang malalaking bituin. Bukod pa rito, sila ay naiintriga sa mga istrukturang tulad ng karayom ​​sa loob ng ionized hydrogen na lumilitaw sa isang tila hindi maayos na kaayusan.

Ang galactic center ay isang mataong at dynamic na lugar, na puno ng magulong mga ulap ng gas na nagsilang ng mga bituin, na nakakaapekto sa nakapaligid na kapaligiran sa pamamagitan ng kanilang mga umaagos na hangin, jet, at radiation. Si Rubén Fedriani, isang coinvestigator ng proyekto at isang postdoctoral research fellow sa Instituto Astrofísica de Andalucía sa Spain, ay pinuri ang Webb para sa pagbibigay ng maraming data sa pambihirang kapaligiran na ito, at idinagdag na nagsimula pa lamang sila sa pag-alis ng potensyal nito.

FAQs

1. Paano kumukuha ng mga larawan ang James Webb Space Telescope?

Ang James Webb Space Telescope ay kumukuha ng mga larawan gamit ang infrared light, na hindi nakikita ng mata ng tao. Binibigyang-daan nito ang teleskopyo na obserbahan ang mga detalye at feature na karaniwang lingid sa ating pananaw.

2. Ano ang light-year?

Ang light-year ay ang distansyang dinadaanan ng liwanag sa isang taon, katumbas ng humigit-kumulang 5.88 trilyon milya (9.46 trilyon kilometro).

3. Ano ang mga protostar?

Ang mga protostar ay siksik na masa ng alikabok at gas sa mga unang yugto ng pagbuo ng bituin. Sa kalaunan ay lumalaki sila at nagiging ganap na mga bituin.

4. Ano ang galactic center?

Ang galactic center ay tumutukoy sa gitnang rehiyon ng isang kalawakan, na kadalasang nailalarawan sa matinding aktibidad, tulad ng pagbuo ng bituin at pagkakaroon ng napakalaking black hole.

5. Bakit pinag-aaralan ng mga astronomo ang sentro ng Milky Way?

Ang pag-aaral sa sentro ng Milky Way ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa pagbuo ng mga bituin, pamamahagi ng mga kumpol ng bituin, at mga prosesong nagaganap sa matinding kapaligiran.