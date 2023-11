Paggalugad sa Chaos: Mga Bagong Tuklas mula sa James Webb Space Telescope

Ang James Webb Space Telescope ay nakakuha kamakailan ng isang nakamamanghang larawan na nag-aalok ng isang sulyap sa magulong sentro ng ating Milky Way galaxy. Ayon sa NASA, ang larawang ito ay nagpapakita ng Sagittarius C, isang star-forming region na matatagpuan mga 300 light years mula sa Sagittarius A, ang gitnang supermassive black hole ng Milky Way. Ang dahilan kung bakit tunay na kakaiba ang larawang ito ay ang pagpapakita nito ng hindi pa nakikitang mga tampok at detalye, salamat sa mga advanced na kakayahan ng Webb telescope.

Sa loob ng larawang ito, may humigit-kumulang 500,000 bituin na nakikita, na may isang partikular na bituin na nagnanakaw ng spotlight. Isang baby star, na kilala bilang protostar, ang nakakuha ng atensyon ng mga astronomo. Ang protostar na ito ay napakalaki, na tumitimbang ng higit sa 30 beses ang masa ng ating araw. Hina-highlight din ng larawan ang isang kumpol ng mga protostar na naglalabas ng mga kumikinang na pag-agos, na parang apoy, sa ilalim ng isang siksik na infrared-dark na ulap. Ang mga protostar na ito ay napapalibutan ng magulong, magnetized na mga ulap ng gas, na nagiging sanhi ng epekto ng mga ito sa nakapalibot na gas gamit ang kanilang malalakas na hangin, jet, at radiation.

Ang isa pang kapansin-pansing pagtuklas sa larawang ito ay ang pagkakaroon ng hindi nakikitang rehiyon ng ionized hydrogen gas. Ang naka-ionize na gas na ito ay bumabalot sa isang makapal na ulap ng alikabok, na lumilikha ng mga nakakaintriga na parang karayom ​​na mga istraktura na mukhang chaotically oriented sa iba't ibang direksyon. Si Samuel Crowe, ang punong imbestigador ng pangkat ng obserbasyon, ay nagpaplano na mas malalim ang pag-aaral sa mga istrukturang ito sa pananaliksik sa hinaharap.

Sa pamamagitan ng pagmamasid sa rehiyong ito ng kalawakan, umaasa ang mga siyentipiko na makakuha ng mahahalagang pananaw sa mga proseso ng pagbuo ng bituin. Ang galactic center ng Milky Way ay nagpapakita ng isang matinding kapaligiran na nagpapahintulot sa mga astronomo na subukan at pinuhin ang mga kasalukuyang teorya ng pagbuo ng bituin. Ang James Webb Space Telescope ay magbibigay ng hindi pa nagagawang impormasyon tungkol sa pagsilang at ebolusyon ng mga bituin, na nag-aalok ng natatanging pagkakataon upang malutas ang pinagmulang kuwento ng ating uniberso.

FAQ:

Q: Ano ang protostar?

A: Ang protostar ay isang bata, umuunlad na bituin sa mga unang yugto ng pagbuo nito.

Q: Ano ang mga outflow sa pagbuo ng bituin?

A: Ang mga outflow ay malalakas na daloy ng gas at alikabok na ibinubuga ng mga batang bituin. Malaki ang papel nila sa paghubog sa kapaligiran at maaaring makaapekto sa pagbuo ng mga bagong bituin.

Q: Ano ang ionized hydrogen gas?

A: Ang ionized hydrogen gas ay tumutukoy sa mga hydrogen atoms na nawalan ng mga electron at na-charge. Ang pagkakaroon ng ionized gas ay madalas na nauugnay sa mga rehiyon ng aktibong pagbuo ng bituin.

Q: Gaano kalayo ang galactic center mula sa Earth?

A: Ang galactic center na inoobserbahan ng James Webb Space Telescope ay humigit-kumulang 25,000 light years ang layo mula sa Earth.

