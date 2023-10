Natuklasan ng Webb Space Telescope ang High-Speed ​​​​Jet Stream sa Atmosphere ng Jupiter

Ang James Webb Space Telescope ng NASA ay nakagawa ng isang kapana-panabik na pagtuklas sa kapaligiran ng Jupiter—isang high-speed jet stream na matatagpuan sa itaas ng ekwador ng planeta, na umaabot sa mahigit 3,000 milya ang lapad. Ang bagong feature na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga layer ng magulong kapaligiran ng Jupiter at itinatampok ang mga natatanging kakayahan ng Webb telescope.

Sa pangunguna ni Ricardo Hueso ng University of the Basque Country sa Bilbao, Spain, ginamit ng research team ang data mula sa Webb's Near-Infrared Camera (NIRCam), na nakunan noong Hulyo 2022. Ang programang Early Release Science ng teleskopyo, na magkasamang pinangunahan ni Imke de Pater mula sa University of California, Berkeley, at Thierry Fouchet mula sa Observatory of Paris, na naglalayong kumuha ng mga larawan ng Jupiter sa pagitan ng 10 oras, o isang araw ng Jupiter, gamit ang iba't ibang mga filter upang makita ang mga pagbabago sa maliliit na tampok sa iba't ibang taas ng planeta. kapaligiran.

Ang mga larawang may mataas na resolution na nakuha ng Webb ay nagulat sa mga mananaliksik, na nagpapakita ng mga malulutong na tampok na dating naobserbahan bilang malabong mga ulap. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga tampok na ito kasama ng mabilis na pag-ikot ng Jupiter, ang koponan ay nakakuha ng isang mas mahusay na pag-unawa sa dynamic na kalikasan ng kapaligiran ng planeta. Sa partikular, natukoy nila ang mga wind shear, o mga rehiyon kung saan nagbabago ang bilis ng hangin sa taas o distansya, at nasubaybayan ang high-speed jet stream.

Ang kapaligiran ng Jupiter ay binubuo ng maraming mga layer, at ang natatanging kakayahan ng Webb sa imaging ay nagbigay-daan sa mga siyentipiko na suriin ang iba't ibang altitude at ihiwalay ang jet stream. Ang pagtuklas na ito ay nag-aalok ng mahalagang impormasyon tungkol sa atmospheric dynamics ng Jupiter at nagsisilbing testamento sa makapangyarihang mga kakayahan sa pagmamasid ng James Webb Space Telescope.

Pinagmumulan:

– NASA

- University of California, Berkeley

– Observatory ng Paris