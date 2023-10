Inihayag ng Bagong Pag-aaral ang Kahanga-hangang High-Speed ​​​​Jet Stream sa Jupiter

By

Ang mga siyentipiko na gumagamit ng James Webb Space Telescope at Hubble Space Telescope ng NASA ay nakagawa ng isang groundbreaking na pagtuklas sa higanteng planetang Jupiter. Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa journal Nature Astronomy ay nag-uulat ng pagkakakilanlan ng isang high-speed jet stream sa mas mababang stratosphere ng Jupiter. Ang jet stream na ito, na matatagpuan malapit sa ekwador, ay umaabot ng higit sa 3,000 milya at umabot sa bilis ng hangin na hindi kapani-paniwalang 320 milya kada oras. Upang ilagay ito sa pananaw, ang mga hangin na ito ay dalawang beses na mas mabilis kaysa sa mga natagpuan sa isang Kategorya 5 bagyo sa Earth.

Ang paghahayag ng high-speed jet stream na ito ay nagpasindak sa mga mananaliksik. Dati ay itinuturing na malabo at malabo, ang James Webb Space Telescope ay nagbigay ng hindi pa nagagawang kalinawan, na nagpapahintulot sa mga siyentipiko na subaybayan ang mga malulutong na tampok ng magulong atmospheric phenomenon na ito habang mabilis na umiikot ang Jupiter.

Ang Jupiter, ang napakalaking kapitbahay ng Earth, ay nagpapakita ng isang layered na kapaligiran na katulad ng ating sariling planeta, kahit na ang komposisyon at mga pattern ng panahon ay naiiba nang malaki. Sinubukan ng mga nakaraang misyon at obserbasyon na i-decode ang kumplikadong atmospheric dynamics ng Jupiter, kabilang ang sikat na Great Red Spot at ammonia-laden na ulap.

Ang pinagkaiba ng James Webb Space Telescope ay ang kakayahan nitong galugarin ang mga layer ng mas mataas na altitude ng atmospera ng Jupiter, na nasa pagitan ng 15 hanggang 30 milya sa itaas ng cloud cover ng planeta. Ang natatanging pananaw na ito ay naglabas ng mga mailap na detalye at nagbigay ng mga bagong insight sa mga singsing, satellite, at kapaligiran ng higanteng gas.

Ang pagtuklas ng high-speed jet stream ay naging posible sa pamamagitan ng collaborative effort sa pagitan ng James Webb Space Telescope at ng Hubble Space Telescope. Bagama't ang una ay nakatuon sa mas maliliit na tampok ng ulap, ang huli ay malalim na sumilip sa mga sistema ng bagyo sa ekwador. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang mga obserbasyon, nakuha ng mga siyentipiko ang isang komprehensibong pag-unawa sa masalimuot na dinamika ng atmospera ng Jupiter at ang tatlong-dimensional na istraktura ng mga ulap ng bagyo.

Ang paghahambing ng dalawang pangunahing teleskopyo sa kalawakan ay nakakatulong din sa pag-unawa kung paano nagbabago ang bilis ng hangin sa Jupiter sa altitude at bumubuo ng mga gunting ng hangin. Inaasahan ng mga siyentipikong kasangkot sa pag-aaral na ang lakas ng bagong natuklasang jet stream na ito ay maaaring mag-iba nang malaki sa susunod na ilang taon, na posibleng magbigay ng karagdagang mga insight sa oscillating stratospheric pattern ng Jupiter.

Ang groundbreaking na pagtuklas na ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang milestone sa aming pag-unawa sa atmospheric dynamics ng Jupiter at itinatampok ang hindi kapani-paniwalang mga kakayahan ng James Webb Space Telescope sa paglutas ng mga misteryo ng kahanga-hangang celestial na katawan ng ating solar system.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Q: Ano ang James Webb Space Telescope?



A: Ang James Webb Space Telescope ay isang malaki at space-based na obserbatoryo na naka-iskedyul na ilunsad sa huling bahagi ng 2021. Ito ay idinisenyo upang pag-aralan ang uniberso sa infrared na liwanag at magbigay ng mga hindi pa nagagawang insight sa mga celestial na bagay at phenomena.

Q: Ano ang pokus ng kamakailang pag-aaral sa Jupiter?



A: Ginamit ng kamakailang pag-aaral ang James Webb Space Telescope at Hubble Space Telescope ng NASA upang kilalanin at pag-aralan ang isang high-speed jet stream sa lower stratosphere ng Jupiter.

Q: Ano ang natatangi sa pagtuklas na ito?



A: Ang pagkatuklas ng high-speed jet stream sa Jupiter ay kapansin-pansin dahil dati itong hindi nakikita at nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa magulong kapaligiran ng Jupiter.

Q: Gaano kabilis ang hangin sa high-speed jet stream?



A: Ang mga hangin sa high-speed jet stream sa Jupiter ay umaabot sa bilis na humigit-kumulang 320 milya bawat oras, na dalawang beses na mas mabilis kaysa sa mga matatagpuan sa isang Kategorya 5 na bagyo sa Earth.

T: Paano nakatulong ang James Webb Space Telescope at Hubble Space Telescope sa pag-aaral?



A: Ang James Webb Space Telescope ay nakatuon sa mas maliliit na feature ng cloud, habang ang Hubble Space Telescope ay nag-obserba sa mga equatorial storm system sa Jupiter. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang mga obserbasyon, nakakuha ang mga siyentipiko ng komprehensibong pag-unawa sa dinamika ng atmospera ng Jupiter.