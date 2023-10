Natuklasan ng mga siyentipiko ang mga Quartz Nanocrystal sa Exoplanet Atmosphere

By

Ang mga mananaliksik na gumagamit ng James Webb Space Telescope ng Nasa ay nakagawa ng isang kahanga-hangang pagtuklas sa kapaligiran ng isang exoplanet. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga quartz nanocrystal ay natukoy sa mataas na altitude na ulap ng WASP-17 b, isang mainit na Jupiter exoplanet na matatagpuan 1,300 light-years ang layo mula sa Earth.

Ang pangkat ng pananaliksik, na pinamumunuan ni David Grant mula sa Unibersidad ng Bristol, UK, ay gumawa ng hindi inaasahang paghahanap na ito habang pinag-aaralan ang atmospheric na komposisyon ng WASP-17 b. Inaasahan nilang makahanap ng mga aerosol sa atmospera ng planeta, ngunit nagulat sila nang makitang ang mga aerosol na ito ay binubuo ng mga quartz particle.

Ang mga silicate, na mga mineral na mayaman sa silikon at oxygen, ay karaniwang matatagpuan sa buong kalawakan. Binubuo nila ang karamihan ng Earth, ang Buwan, at iba pang mabatong celestial body. Gayunpaman, ang mga silicate na butil na dati nang natuklasan sa mga exoplanet atmosphere ay karaniwang mga silicate na mayaman sa magnesium tulad ng olivine at pyroxene, hindi purong quartz o SiO2.

Hinahamon ng pagtuklas na ito ang mga umiiral na teorya sa kung paano nabuo at umuunlad ang mga ulap ng exoplanet. Si Hannah Wakeford, isang co-author ng pag-aaral, ay nagsabi na inaasahan nilang obserbahan ang magnesium silicates. Gayunpaman, sa halip, natagpuan nila ang mga "binhi" na mga particle na kinakailangan upang bumuo ng mas malalaking butil ng silicate.

Inobserbahan ng koponan ang WASP-17 b sa halos 10 oras gamit ang James Webb Telescope. Nakakolekta sila ng mahigit 1,275 na sukat ng mid-infrared na ilaw habang ang planeta ay dumaan sa harap ng bituin nito. Ang isang nakakagulat na tampok ay lumitaw sa data-isang "bump" sa 8.6 microns-na hindi inaasahan kung ang mga ulap ay gawa sa magnesium silicates o iba pang mataas na temperatura na aerosol. Gayunpaman, ang tampok na ito ay nakahanay sa pagkakaroon ng kuwarts.

Ang mga kristal na quartz na nakita sa atmospera ng WASP-17 b ay hugis tulad ng hexagonal prisms, katulad ng mga matatagpuan sa mga geode sa Earth. Gayunpaman, ang mga ito ay napakaliit, na may sukat lamang na halos 10 nanometer sa kabuuan. Hindi tulad ng mga mineral na particle na matatagpuan sa mga ulap ng Earth, ang mga quartz crystal na ito ay nagmula sa mismong atmospera ng planeta, na direktang bumubuo mula sa gas sa ilalim ng matinding mga kondisyon.

Ang pag-unawa sa komposisyon ng mga ulap na ito ay mahalaga para sa pag-unawa sa exoplanet sa kabuuan. Ang mga Hot Jupiter tulad ng WASP-17 b ay pangunahing binubuo ng hydrogen at helium, na may maliit na halaga ng iba pang mga gas tulad ng singaw ng tubig at carbon dioxide. Ang pagtuklas ng mga silica crystal ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa iba't ibang materyales na humuhubog sa kapaligiran ng planetang ito.

Habang ang eksaktong dami at pamamahagi ng quartz sa mga ulap ng exoplanet ay hindi tiyak, naniniwala ang mga mananaliksik na ang mga ulap ay malamang na umiikot sa planeta. Habang umabot sila sa mas mainit na bahagi ng araw, sila ay umuusok at nagkakalat.

Ang groundbreaking na pananaliksik na ito ay nagbubukas ng mga bagong pinto sa pag-aaral ng mga kapaligiran ng exoplanet, hinahamon ang mga dati nang pinanghahawakang pagpapalagay at pagpapalawak ng ating kaalaman sa kosmos.

