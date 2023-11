Mga Bagong Tuklas sa Exoplanet WASP-107b Inilabas ng James Webb Space Telescope

By

Ang James Webb Space Telescope (JWST) ay gumawa kamakailan ng mga groundbreaking na obserbasyon sa exoplanet na kilala bilang WASP-107b, na nagbibigay ng mahahalagang insight sa komposisyon nito sa atmospera at mga pattern ng panahon. Matatagpuan sa humigit-kumulang 200 light-years ang layo, ang WASP-107b ay isang kakaibang planeta na nagpapakita ng mga natatanging katangian na humahamon sa ating pag-unawa sa pagbuo ng planeta.

Sa panahon ng mga obserbasyon, tinukoy ng JWST ang pagkakaroon ng singaw ng tubig at sulfur dioxide sa atmospera ng planeta. Gayunpaman, ang pinakakaakit-akit na pagtuklas ay dumating sa anyo ng mga ulap na binubuo ng silicon dioxide, na karaniwang matatagpuan sa buhangin sa Earth. Ang nakakaintriga na natuklasang ito ay nagpapahiwatig na sa WASP-107b, ito ay "nagpapaulan ng buhangin." Isang hindi pangkaraniwang bagay na nakapagpapaalaala sa ikot ng tubig ng Earth, kung saan ang mga particle ng silicon dioxide ay lumalim sa atmospera, tumataas, at kalaunan ay umuulan muli dahil sa patayong transportasyon.

Si Leen Decin, isang mananaliksik sa Institute of Astronomy sa KU Leuven sa Belgium, ay nagpahayag ng pananabik tungkol sa groundbreaking na resulta na ito, na nagsasabi na ito ang unang pagkakataon na natukoy ang mga species na bumubuo ng mga ulap sa isang exoplanet na kapaligiran. Ang mga natuklasan sa pananaliksik ay nai-publish kamakailan sa prestihiyosong siyentipikong journal Nature bilang bahagi ng komprehensibong pag-aaral ng JWST ng mga exoplanetary atmospheres. Ang Low-Resolution Spectrometer sakay ng Mid-Infrared Instrument (MIRI) ay naging instrumento sa pagkuha ng data na kailangan para sa pagsusuri.

Ang higit na nagpapakilala sa WASP-107b ay ang hindi pangkaraniwang sukat at komposisyon nito. Bagaman mababaw na kahawig ng Jupiter, ang masa nito ay 30 beses lamang kaysa sa Earth, na inuuri ito bilang isang super-Neptune. Ito ay umiikot sa kanyang magulang na bituin sa loob lamang ng anim na araw, na ginagawa itong mas malamig kaysa sa ibang mga exoplanet na may sulfur dioxide sa kanilang mga atmospheres. Sa sorpresa ng mga mananaliksik, ang sulfur dioxide ay hindi inaasahang naroroon, na sumasalungat sa mga umiiral na modelo na hinulaan ang kawalan nito sa gayong mas mababang temperatura.

Ang kakaibang hugis ng planeta, na kadalasang inilarawan bilang "mapupungay," ay nagreresulta mula sa pagpapanatili nito ng isang primordial na sobre ng hydrogen at helium. Ang sobreng ito ay dapat na nawala sa paglipas ng panahon, dahil sa edad na WASP-107, ang pangunahing bituin ng planeta. Gayunpaman, ang mabagal na proseso ng pagguho ay nagbigay sa planeta ng isang buntot na parang kometa, na ginagawa itong isang nakakaintriga na paksa para sa karagdagang pag-aaral at pag-unawa sa planetary evolution.

Binigyang-diin ni Mercedes Lopez-Morales ng Center for Astrophysics, na hindi direktang kasangkot sa pag-aaral, na ang mga pagtuklas na ito ay groundbreaking at nagpapalawak ng aming pang-unawa sa photochemistry sa mga exoplanet atmosphere. Ang pagtuklas ng silicon dioxide sa kapaligiran ng WASP-107b ay nagpapakita na ang mga prosesong karaniwan sa Earth ay maaari ding mangyari sa kabila ng ating solar system.

Ang kahanga-hangang paggalugad na ito ng WASP-107b at iba pang mga exoplanet ay nagha-highlight sa patuloy na nagbabagong katangian ng ating kaalaman sa mga planetary system. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng magkakaibang mga planeta na humahamon sa aming mga pagpapalagay, umaasa ang mga siyentipiko na pagsama-samahin ang isang komprehensibong pag-unawa sa pagbuo at ebolusyon ng planeta sa buong kalawakan at higit pa.

FAQ:

T: Ano ang natuklasan ng James Webb Space Telescope tungkol sa exoplanet WASP-107b?

A: Nakita ng teleskopyo ang pagkakaroon ng singaw ng tubig, sulfur dioxide, at mga ulap ng silicon dioxide sa WASP-107b, na nagpapahiwatig na umuulan ng buhangin sa planeta.

T: Bakit itinuturing na hindi pangkaraniwan ang WASP-107b?

A: Ang laki, komposisyon, at mas malamig na temperatura ng WASP-107b kumpara sa ibang mga exoplanet na may sulfur dioxide ay nagpapatingkad dito. Ang kakaibang hugis nito, na inilarawan bilang "namumugto," ay nagreresulta mula sa pagpapanatili ng isang primordial na sobre ng hydrogen at helium.

T: Ano ang kahalagahan ng pagtuklas ng silicon dioxide sa kapaligiran ng WASP-107b?

A: Ang pagkakaroon ng silicon dioxide ay nagpapakita ng mga prosesong photochemical na katulad ng sa Earth, na nagpapakita na ang mga prosesong ito ay hindi limitado sa ating solar system.

Q: Ano ang layunin ng pag-aaral ng mga planeta tulad ng WASP-107b?

A: Ang paggalugad sa magkakaibang mga exoplanet ay nagbibigay-daan sa mga siyentipiko na palawakin ang ating pang-unawa sa pagbuo at ebolusyon ng planeta sa loob ng ating kalawakan at higit pa. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng puzzle ng pagbuo ng planeta, makakakuha tayo ng isang mas kumpletong larawan ng ating lugar sa uniberso.