Inihayag ng Pananaliksik Kung Kailan Maaaring Nabuo ang Unang Exocontinent

Ang propesor ng Astronomy na si Jane Greaves mula sa Cardiff University ay nagsagawa ng pananaliksik upang matukoy kung kailan maaaring nabuo ang mga unang exocontinent, o mga kontinente sa ibang mga planeta. Ang pag-aaral, na pinamagatang "Kailan ang Unang Exocontinents?" at inilathala sa Mga Tala ng Pananaliksik ng American Astronomical Society, ay naglalayong pahusayin ang paghahanap ng mga matitirahan na mundo sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga lokasyon kung saan mas malamang na matagpuan ang mga mabatong planeta na may plate tectonics.

Bagama't maaaring hindi mahalaga ang plate tectonics para magsimula ang buhay, gumaganap sila ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng pagiging habitability ng isang planeta sa paglipas ng panahon. Tumutulong ang plate tectonics na i-regulate ang temperatura ng planeta at naglalabas ng init mula sa core nito, na mahalaga para sa pagpapanatili ng proteksiyong magnetosphere at pananatili sa loob ng habitable zone.

Nakatuon ang Greaves sa ugnayan sa pagitan ng pangunahing produksyon ng init ng isang planeta at ang pagkakaroon ng plate tectonics. Ang init sa core ng planeta ay nabuo ng mga radioactive na elemento tulad ng uranium, thorium, at potassium. Ang mga elementong ito ay nabuo sa mga banggaan ng neutron star at pagsabog ng supernova.

Upang matukoy kung aling mga bituin ang mas malamang na magkaroon ng mga planeta na may plate tectonics at mga kontinente, sinuri ni Greaves ang data sa mga stellar abundance ng iba't ibang elemento at pinagsama ito sa mga edad ng bituin. Inuri niya ang mga bituin sa dalawang grupo: thin-disk star, na mas bata at may mas mataas na metallicity, at thick-disk star, na mas matanda at may mas mababang metallicity.

Nalaman ng pag-aaral na ang hitsura ng mga kontinente sa Earth ay halos kumakatawan sa median na halaga kumpara sa ibang mga planeta. Ang pagbuo ng kontinental sa Earth ay nagsimula humigit-kumulang 3 bilyong taon na ang nakalilipas, samantalang ang mga thin-disk star sa sample ay nagpakita ng unang hitsura ng mga kontinente 2 bilyong taon bago ang Earth, at ang mga makapal na disk na bituin ay nagpakita ng mga kontinente na lumilitaw kahit na mas maaga, mga 4 hanggang 5 bilyong taon bago ang Earth. .

Ang pananaliksik ay nagpakita rin ng kaugnayan sa pagitan ng pagkakaroon ng mga kontinente at ang ratio ng iron-to-hydrogen (Fe/H) sa mga bituin. Ang mga planeta na may mas mababang Fe/H ratios ay mas malamang na magkaroon ng mga kontinente nang mas maaga.

Iminumungkahi ng Greaves na ang mga bituin na may sub-solar metallicity ay maaaring maging mga promising target sa paghahanap ng mga matitirahan na exoplanet na may mga kontinente. Ang mga planetang ito ay maaaring nakabuo ng mga advanced na anyo ng buhay nang mas maaga kaysa sa Earth.

Ang pag-aaral ay nagtapos na ang paghahanap ng mga mabatong exoplanet na may mahabang buhay na mga kontinente ay lubos na nangangako. Ang karagdagang pagsisiyasat sa kasaganaan ng mga isotopes tulad ng thorium at potassium, na nag-aambag sa radiogenic heating, ay maaaring magbunyag ng higit pang mga sistema kung saan ang land-based na buhay ay maaaring nauna sa buhay sa Earth.

Sa pangkalahatan, pinalalawak ng pananaliksik na ito ang aming pag-unawa sa pagbuo at pagiging habitability ng mga planeta na lampas sa ating solar system, na nagbibigay ng mahahalagang insight para sa hinaharap na paggalugad ng planeta.