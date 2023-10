Ang Pagtaas at Pagbagsak ng Malvinoxhosan Bioregion sa South Africa

Ang isang kamakailang pag-aaral na pinamagatang "The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole," na inilathala sa Earth-Science Reviews, ay nagsasaliksik sa pagkalipol ng mga hayop sa dagat sa panahon ng Maagang- Panahon ng Gitnang Devonian. Ang panahong ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang mas mainit na klima at mas mataas na antas ng dagat, na may malaking kalupaan na tinatawag na Gondwana na matatagpuan malapit sa South Pole.

Ang mga mananaliksik, na pinamumunuan ni Dr. Cameron Penn-Clarke, ay nangolekta at nagsuri ng malaking halaga ng fossil data upang maunawaan ang pinagmulan at pagkawala ng Malvinoxhosan biota, isang grupo ng mga hayop sa dagat na umunlad sa mas malamig na tubig at kasama ang iba't ibang uri ng shellfish. Sa pamamagitan ng mga advanced na diskarte sa pagsusuri ng data, natukoy nila ang mga natatanging layer sa sinaunang bato, bawat isa ay nagpapakita ng pagbaba sa bilang ng mga species ng hayop sa dagat sa paglipas ng panahon.

Ang pag-aaral ay nagsiwalat na ang pagbaba sa Malvinoxhosan biota ay nauugnay sa mga pagbabago sa antas ng dagat at klima. Habang umiinit ang klima, naglaho ang dalubhasang, malamig na tubig na Malvinoxhosan na mga hayop sa dagat at napalitan ng mas pangkalahatang mga species na inangkop sa mas maiinit na tubig. Ang pagbabago ng lebel ng dagat ay nakagambala sa natural na mga hadlang sa karagatan, na nagpapahintulot sa mas maiinit na tubig mula sa mga rehiyong mas malapit sa ekwador na dumaloy at humahantong sa kolonisasyon ng mga mas maiinit na uri ng tubig.

Ang pagkalipol ng Malvinoxhosan biota ay nagresulta sa pagbagsak ng mga polar ecosystem, kung saan hindi na nakabawi ang biodiversity. Iminumungkahi ng pananaliksik na ang pinagsamang epekto ng mga pagbabago sa antas ng dagat at temperatura ay ang mga pangunahing salik sa likod ng kaganapang ito ng pagkalipol. Hindi pa rin tiyak kung ang kaganapan ng pagkalipol na ito ay nauugnay sa iba sa panahon ng Early-Middle Devonian, dahil kulang ang mga hinuha sa edad.

Itinatampok din ng pag-aaral ang kahinaan ng mga polar na kapaligiran at ecosystem sa mga pagbabago sa antas ng dagat at temperatura. Ang pag-unawa sa mga nakaraang kaganapan sa pagkalipol ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa kasalukuyang krisis sa biodiversity na kinakaharap natin sa kasalukuyan.

Pinagmumulan:

– Mga Review sa Earth-Science (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595