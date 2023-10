Ang Bagong Pananaliksik sa Hip Surgery ay Nagpapakita ng Napakahusay na Resulta

Ang pananaliksik na isinagawa ni Dr. Karen Mullins at Dr. David Filan sa UPMC Whitfield sa Waterford ay nakakuha ng pagkilala para sa mga groundbreaking na natuklasan nito sa larangan ng hip surgery. Ang pananaliksik, na ipinakita ng orthopedic hip surgeon na si Mr. Patrick Carton sa isang internasyonal na sports medicine conference sa UK, ay nakatuon sa mga positibong epekto ng keyhole surgery para sa mga talamak na pinsala sa balakang.

Sinuri ng pag-aaral ang hip impingement, isang mekanikal na isyu na dulot ng buildup ng buto sa bola at mga bahagi ng socket ng hip joint. Ang kundisyong ito ay kadalasang humahantong sa labral tears, pinsala sa cartilage, at mas mataas na panganib ng osteoarthritis. Ang mga pasyente ay karaniwang nakakaranas ng paninigas, pag-click, at pananakit ng saksak sa singit, pati na rin ang patuloy na pananakit sa balakang at ibabang likod.

Itinampok din ng pananaliksik ang mga karagdagang komplikasyon na maaaring lumitaw mula sa hip dysplasia, kung saan ang hip socket ay masyadong mababaw. Sa ganitong mga kaso, ang mga pasyente ay maaaring mangailangan ng kabuuang pagpapalit ng balakang o isang peri-acetabular osteotomy (PAO), na kinabibilangan ng pag-opera sa pagsira sa pelvis at pag-reorient sa hip socket.

Gayunpaman, ipinakita ng pag-aaral na ang advanced surgical treatment ni G. Patrick Carton sa UPMC Whitfield ay nagbibigay ng hindi gaanong invasive na opsyon. Ang pamamaraang ito ay nagsasangkot ng pag-alis ng may problemang buto at pag-aayos ng joint tissue habang pinapanatili ang katatagan ng balakang.

Ang mga resulta ng pag-aaral, na ipinakita ni Dr. Karen Mullins sa British Association for Sport and Exercise Medicine (BASEM) conference sa Manchester, ay nagpakita ng pagiging epektibo ng pamamaraang ito. Pagkatapos ng 10 taon, 90% ng mga pasyente na sumailalim sa operasyon ay hindi nangangailangan ng kabuuang pagpapalit ng balakang o PAO. Ang mga pasyente ay nag-ulat din ng mga makabuluhang pagpapabuti sa sakit at pang-araw-araw na gawain, pati na rin ang isang mataas na antas ng kasiyahan sa kanilang mga kinalabasan.

Binigyang-diin ni G. Carton ang kahalagahan ng mga natuklasang ito sa pag-aalok ng mga pasyente at atleta na hindi nagsasalakay na mga alternatibo sa malalaking operasyon sa balakang. Ipinaliwanag niya na ang mga diskarte sa pagpapanatili ng balakang ay nagpapatunay na matagumpay sa paggamot sa iba't ibang kondisyon ng balakang, kabilang ang hip arthritis.

Sa konklusyon, ang pananaliksik na ito sa hip surgery ay nagpakita ng positibong epekto ng keyhole surgery sa pagtugon sa mga talamak na pinsala sa balakang. Ang mga natuklasan ay nagbibigay ng isang promising alternatibo sa mas invasive na mga pamamaraan, tulad ng kabuuang pagpapalit ng balakang, at nag-aalok sa mga pasyente ng pinabuting lunas sa sakit at functional na mga resulta.

