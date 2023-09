Kinukuha ng Satellite na nanonood ng tubig ang Umiinit na Karagatan sa baybayin ng California

Isang pakikipagtulungan sa pagitan ng NASA at ng French space agency, CNES, ang bumuo ng Surface Water and Ocean Topography (SWOT) satellite mission, na may kakayahang sukatin ang mga feature ng karagatan, kabilang ang El Niño, na may hindi pa nagagawang detalye. Ang instrumento ng Ka-band Radar Interferometer (KaRIn) ng satellite ay may kakayahang sukatin ang taas ng ibabaw ng dagat malapit sa mga baybayin, na nagbibigay ng mahalagang impormasyon para sa mga mananaliksik at mga forecaster.

Ang El Niño, isang pana-panahong kababalaghan sa klima, ay nailalarawan sa pamamagitan ng mas mataas na antas ng dagat at mas mainit na temperatura ng karagatan sa kahabaan ng kanlurang baybayin ng Americas. Ang mainit na tubig sa karagatan mula sa papaunlad na El Niño ay lumilipat pahilaga sa kahabaan ng silangang baybayin ng Karagatang Pasipiko, na nakikipag-ugnayan sa isang patuloy na alon ng init sa dagat. Ang maiinit na tubig na ito ay kamakailang nakaimpluwensya sa pag-unlad ng Hurricane Hilary.

Ang visualization ng SWOT satellite ng mga taas ng ibabaw ng dagat mula sa US West Coast noong Agosto ay nagpapakita ng mas mataas kaysa sa average na taas sa pula at orange, na nagpapahiwatig ng mas mainit na tubig, at mas mababa kaysa sa average na taas sa asul at berde. Mas mataas ang lebel ng dagat sa mga lugar na may mas maiinit na tubig, dahil lumalawak ang tubig kapag umiinit ito.

Ang mga sukat na ginawa ng SWOT satellite mission ay nagbibigay ng komprehensibong tanawin ng mga karagatan ng planeta at mga sariwang tubig na lawa at ilog. Ang data na nakolekta ng SWOT ay magiging napakahalaga para sa mga mananaliksik at forecasters sa pag-aaral ng pag-unlad at pag-unlad ng mga phenomena tulad ng El Niño. Sa September outlook, ang US National Oceanic and Atmospheric Administration ay naghula ng malakas na El Niño para sa darating na taglamig, na may higit sa 70% na pagkakataon.

Ang El Niño ay nauugnay din sa paghina ng equatorial trade winds at maaaring magdala ng mas malamig, mas basa na mga kondisyon sa US Southwest at tagtuyot sa mga bansa sa kanlurang Pasipiko, tulad ng Indonesia at Australia.

