Mga Malamig na Lugar sa Buwan na Mas Bata at Naglalaman ng Mas Kaunting Tubig na Yelo Kumpara sa Inakala

Ayon sa bagong pananaliksik, ang mga malalamig na lugar sa buwan, na kilala bilang permanently shadowed regions (PSRs), ay mas bata kaysa sa mga crater na kanilang tinitirhan at malamang na may hawak na mas kaunting tubig na yelo kaysa sa naunang pinaniniwalaan. Malaki ang interes ng mga PSR sa hinaharap na moon landing mission, dahil ang mga ito ay itinuturing na masaganang reservoir ng water ice na maaaring magamit ng mga astronaut para sa mga life support system at pagbuo ng rocket fuel.

Ang bagong pag-aaral ay nagpapakita na ang mga PSR ay, sa pinakamaraming, 3.4 bilyong taong gulang, na nagpapahiwatig na sila ay mas bata kaysa sa 4-bilyong taong gulang na mga crater kung saan sila matatagpuan. Iminumungkahi nito na ang kasalukuyang mga pagtatantya ng mga deposito ng yelo sa tubig sa buwan ay kailangang baguhin pababa.

Ang mga mananaliksik, na pinamumunuan ni Norbert Schörghofer mula sa Planetary Science Institute sa Arizona, ay nagsagawa ng mga simulation upang subaybayan ang ebolusyon ng buwan mula sa pagbuo nito 4.5 bilyong taon na ang nakalilipas. Ipinakita ng mga simulation na ito na ang buwan ay nakaranas ng malaking reorientation sa spin axis nito humigit-kumulang 4.1 bilyong taon na ang nakalilipas, na nagresulta sa pagbuo ng mga PSR malapit sa hilaga at timog na mga pole. Gayunpaman, ang mataas na obliquities sa oras na iyon ay hahantong sa pagkawala ng lahat ng deposito ng yelo.

Bilang resulta, ang dami ng nakapirming tubig na nakatago sa mga PSR na ito ay malamang na mas mababa kaysa sa naunang tinantiya. Partikular na interesado ang mga siyentipiko sa southern polar region ng buwan, kung saan naniniwala sila na maraming volatiles, kabilang ang magagamit na tubig.

Ang mga misyon sa hinaharap na buwan, tulad ng Chandrayaan-3 robotic lander-rover duo ng India, ay naglalayong tuklasin ang lunar south pole at maghanap ng mga bakas ng nagyelo na tubig. Ang mga natuklasan mula sa mga misyon na ito ay makakatulong sa ating pag-unawa sa mga yamang tubig sa buwan.

Sa konklusyon, binibigyang-diin ng bagong pag-aaral na ito ang pangangailangang muling suriin ang aming mga pagtatantya ng mga deposito ng yelo sa tubig sa mga permanenteng nalililim na rehiyon ng buwan. Ang mga natuklasan ay nagbigay liwanag sa kasaysayan ng geological ng mga lugar na ito at may mga implikasyon para sa mga paggalugad sa hinaharap at paggamit ng mga mapagkukunang lunar.

Pinagmulan: Papel na inilathala sa Science noong Setyembre 13, 2021.