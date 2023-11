Rare Footage Captures Encounter with Juvenile Ocean Sunfish Off the Coast of British Columbia

By

Ang isang scuba diver kamakailan ay nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang pagkakataon na kumuha ng bihirang footage ng dalawang juvenile ocean sunfish (Mola mola) na lumalangoy nang magkasama sa emerald waters sa baybayin ng British Columbia, Canada. Ang video, na kuha ng citizen scientist na si Timothy Manuelides, ay nagpapakita ng batang sunfish sa tabi ng isang paaralan ng widow rockfish at yellowtail rockfish.

Bagama't limitado ang kaalaman ng mga eksperto tungkol sa mga unang yugto ng buhay ng sunfish, natukoy nila ang mga partikular na indibidwal na ito bilang juvenile ocean sunfish batay sa kanilang mga angular na tiyan at mas maliit na sukat. Ang marine biologist na si Marianne Nyegaard, isang espesyalista sa mga sunfish sa karagatan, ay kinumpirma ang kanilang pagkakakilanlan sa isang post sa Facebook, na binibigyang-diin ang kanilang "pagka-babyness."

May sukat na humigit-kumulang 24 pulgada (60 sentimetro) ang diyametro, ang juvenile sunfish na ito ay halos limang beses na mas maliit kaysa sa adult na sunfish ngunit mas malaki kaysa sa kanilang bagong panganak na laki na 0.1 pulgada (2.5 millimeters) lamang. Karaniwan, kakaunti ang nalalaman tungkol sa maagang buhay ng sunfish, at upang tumpak na matukoy ang kanilang larvae, kinakailangan ang DNA sequencing.

Taliwas sa mga karaniwang maling kuru-kuro, itinatampok ng video na ang sunfish ay may kakayahang lumangoy nang mas mabilis kaysa sa inaakala ng marami. Nabanggit ng mga mananaliksik sa post sa Facebook na ang sunfish ay kadalasang mali na itinuturing na mabagal dahil sa kanilang "pag-araw" na pag-uugali sa ibabaw ng karagatan, kung saan sila ay nagpapainit sa mainit na liwanag pagkatapos gumugol ng oras sa mas malamig na kalaliman. Gayunpaman, maaari silang lumangoy nang matulin kung kinakailangan.

Ang Ocean sunfish, na kilala rin bilang mola, ay nakuha ang kanilang pangalan mula sa kanilang bilog at patag na hugis na nakapagpapaalaala sa isang gilingang bato. Ang mga mapang-akit na nilalang na ito ay maaaring umabot ng napakalaking laki bilang mga nasa hustong gulang, na lumalaki hanggang 10 talampakan (3 metro) ang lapad. Ang sunfish ay naninirahan sa iba't ibang karagatan sa buong mundo, mula sa tropikal na tubig hanggang sa mapagtimpi na dagat, at madalas na gumugugol ng kanilang oras sa pagitan ng ibabaw at lalim na humigit-kumulang 660 talampakan (200 metro).

Kapansin-pansin na ang video footage at karagdagang mga pagsisikap sa pananaliksik ay nag-aambag sa patuloy na pag-aaral ng mga species ng Mola sa kanlurang baybayin ng North America. Natukoy ni Dr. Marianne Nyegaard, ang pinuno ng Ocean Sunfish Research, ang mga isdang ito na malamang ay juvenile Mola mola, na nagpapakilala sa kanila mula sa iba pang mga species na matatagpuan sa mga tubig na ito, ang Mola tecta (Hoodwinker Sunfish).

FAQ:

Q: Gaano kalaki ang maaaring lumaki ng adult na sunfish?

A: Ang pang-adultong sunfish ay maaaring umabot ng hanggang 10 talampakan (3 metro) ang diyametro.

Q: Paano hinahamon ng video ang mga karaniwang maling kuru-kuro tungkol sa sunfish?

A: Ipinapakita ng video na ang sunfish ay may kakayahang lumangoy nang mas mabilis kaysa sa karaniwang pinaniniwalaan.

Q: Ano ang nalalaman tungkol sa maagang buhay ng mga sunfish?

S: May limitadong kaalaman tungkol sa maagang buhay ng mga sunfish, at ang larvae ay makikilala lamang sa antas ng species sa pamamagitan ng DNA sequencing.

Q: Ano ang kakaiba sa hitsura ng sunfish?

A: Ang sunfish ay may bilog, patag na katawan, na kahawig ng isang gilingang bato.

Q: Gaano kalalim ang karaniwang paglangoy ng sunfish?

A: Karaniwang ginugugol ng sunfish ang kanilang oras sa pagitan ng ibabaw ng tubig at sa lalim na humigit-kumulang 660 talampakan (200 metro).