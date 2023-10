Nakumpleto ng Moon Rover Prototype ng NASA ang Lunar Obstacle Course

By

Ang bagong moon rover prototype ng NASA, ang VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), ay matagumpay na nakumpleto ang isang obstacle course na ginagaya ang masungit na terrain ng lunar surface. Nakatakdang ilunsad ang rover sa lunar south pole sa Nobyembre 2024 sakay ng SpaceX Falcon Heavy rocket.

Upang subukan ang kadaliang kumilos ng VIPER, ang mga inhinyero sa Glenn Research Center ng NASA sa Cleveland ay lumikha ng isang kunwa ng lunar na kapaligiran na may malalaking bato, matarik na dalisdis, at malalalim na bunganga. Darating ang rover sa Mons Mouton, isang bundok na malapit sa south pole ng buwan, at bibigyan ng tungkulin na ilarawan ang lunar na kapaligiran para sa pagpili ng site ng landing site ng programa ng Artemis sa hinaharap sa panahon ng humigit-kumulang 100 araw na misyon nito.

Ibinahagi ng NASA ang isang video ng kamakailang mga pagsubok sa kadaliang mapakilos ng rover, na nagpapakita ng kakayahan nitong pagtagumpayan ang mga potensyal na hamon na haharapin nito sa ibabaw ng buwan. Kasama sa mga pagsubok ang pagmamaniobra sa matarik na mga dalisdis, pagtawid sa mga bunganga, at pag-navigate sa parang kumunoy na lupa. Ang matagumpay na pagkumpleto ng mga pagsubok na ito ay nagpapahiwatig na ang VIPER ay may mahusay na kagamitan upang galugarin ang masungit na lupain ng buwan.

Bilang bahagi ng programang Artemis ng NASA, na naglalayong magtatag ng isang permanenteng lunar settlement, ang VIPER ay gaganap ng isang mahalagang papel sa pagtukoy ng mga lokasyon kung saan ang tubig at iba pang mga mapagkukunan ay maaaring makuha upang suportahan ang mahabang tagal ng pananatili sa buwan. Bukod pa rito, ang misyon ng VIPER ay naglalayong alisan ng takip ang pinagmulan ng nagyelo na tubig at iba pang mga pabagu-bago ng isip sa buwan, ang kanilang pangangalaga sa bilyun-bilyong taon, at ang kanilang pagtakas mula sa lunar na lupa.

Sinubukan din ng mga inhinyero sa Johnson Space Center ng NASA sa Houston ang panghuling instrumento sa agham ng VIPER, ang Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). Ang TRIDENT ay isang rotary percussive drill na gagamitin upang kunin ang mga pinagputulan ng lupa mula hanggang tatlong talampakan sa ibaba ng ibabaw ng buwan. Ang instrumento na ito ay magbibigay ng mahalagang data sa lakas, compactness, at temperatura ng lunar na lupa.

Ang matagumpay na pagkumpleto ng mga pagsubok sa kadaliang kumilos ng VIPER at ang pagsasama ng panghuling instrumento ng agham nito ay naglalapit sa NASA ng isang hakbang na mas malapit sa pag-unlock sa mga misteryo ng south pole ng buwan at pagbibigay ng daan para sa hinaharap na lunar exploration.

