Ang Kahalagahan ng Tiltmeters sa Pagsubaybay sa mga Bulkan

By

Ang mga tiltmeter ay may mahalagang papel sa pagsubaybay ng bulkan sa loob ng mga dekada, na nagbibigay ng mahalagang pananaw sa pag-uugali ng mga bulkan at paggalaw ng magma. Habang ang mga pamamaraang nakabatay sa satellite ay naging mas kitang-kita sa mga nakalipas na taon, ang mga tiltmeter ay nananatiling maaasahan at mahalagang tool para sa mga siyentipiko.

Ang paggamit ng data ng pagtabingi sa pagsubaybay sa bulkan ay nagsimula noong unang bahagi ng ika-20 siglo nang magsimulang makilala ng mga siyentipiko ang ugnayan sa pagitan ng mga pagsabog ng bulkan at mga pagbabago sa topograpiya. Si Dr. Thomas Jaggar, isang pioneering volcanologist, ay nagsimulang subaybayan ang mga pagbabago sa pagtabingi sa mga bulkan sa Hawaii noong 1917 gamit ang mga espesyal na idinisenyong instrumento.

Isa sa mga makabuluhang pagsulong sa teknolohiya ng tiltmeter ay dumating noong 1950s nang binuo ni Dr. Jerry Eaton ang water tube tiltmeter. Ang instrumento na ito ay nagbigay-daan para sa mga tumpak na sukat ng pagtabingi, na nagbibigay-daan sa mga siyentipiko na subaybayan ang paggalaw ng tuktok ng Kīlauea sa panahon ng mga pagsabog. Ang water tube tiltmeter ay binubuo ng tatlong magkakaugnay na kaldero ng tubig, na gumagalaw bilang tugon sa pagtabingi ng lupa. Sa pamamagitan ng pagsukat ng lalim ng tubig sa bawat palayok, matutukoy ng mga siyentipiko ang antas ng pagtabingi.

Ang tuluy-tuloy na pagtatala ng data ng pagtabingi ng tubo ng tubig ay napatunayang napakahalaga dahil nagbigay ito ng serye ng oras ng mga sukat, na nagbibigay-daan para sa pagtukoy ng mga ikot ng inflation at deflation sa pagitan ng mga pagsabog. Ang tuluy-tuloy na rekord ng pagtabingi na ito ay nagbigay-daan sa mga siyentipiko na gumawa ng mga pagtuklas na hindi magiging posible kung ang data ay nakolekta lamang sa panahon ng pagsabog.

Noong 1970s, ipinakilala ang mga electronic tiltmeter, na nagbibigay ng mas tumpak na mga sukat. Ang mga instrumentong ito ay inilalagay sa mga protektadong borehole at maaaring sukatin ang pagtabingi pababa sa isang bahagi ng isang microradian bawat minuto.

Sa mga nakalipas na taon, ang data ng pagtabingi mula sa summit ng Kīlauea ay nagpakita ng pagkakatulad sa mga talaan mula 1950s hanggang 1970s, na nagpapahiwatig na ang pag-uugali ng bulkan ay hindi gaanong nagbago mula noong 2018 na pagsabog. Ang pagpapatuloy na ito ay nagbibigay-daan sa mga siyentipiko na gumamit ng nakaraang data upang gumawa ng mga pagtataya tungkol sa pag-uugali sa hinaharap at subukan ang mga hypotheses tungkol sa sistema ng pagtutubero ng bulkan.

Ang mga kamakailang obserbasyon mula sa mga tiltmeter malapit sa caldera ng Kīlauea ay nagmumungkahi ng pag-iipon ng magma sa isang South Caldera reservoir, katulad ng mga nakaraang kaganapan noong 2015 at 2021. Nakakatulong ang kaalamang ito sa mga siyentipiko na maunawaan ang mga kasalukuyang proseso at maaaring maglabas ng mga bagong insight tungkol sa nakaraang gawi ng bulkan.

Sa konklusyon, ang mga tiltmeter ay naging isang mahalagang tool sa pagsubaybay sa bulkan, na nagbibigay ng tuluy-tuloy na mga sukat ng pagtabingi at nag-aambag sa aming pag-unawa sa aktibidad ng bulkan. Ang mahaba at tapat na pagtatala ng pagtabingi sa Kīlauea ay patuloy na nagpapadali sa mga bagong pagtuklas at pagtataya para sa mga pagsabog sa hinaharap.

Pinagmumulan:

– US Geological Survey Hawaiian Volcano Observatory (USGS) Volcano Watch

– US Geological Survey (USGS)