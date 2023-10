Ang "Ring of Fire" na Solar Eclipse ay binihag ang Milyun-milyong Earthlings

By

Milyun-milyong tao sa buong mundo ang nabighani sa kamakailang "ring of fire" na solar eclipse. Gayunpaman, habang karamihan sa atin ay nanonood ng eclipse mula sa Earth, isang malakas na satellite ng panahon ng US ang nagbigay ng ibang pananaw mula sa kalawakan. Nakuha ng satelayt ng GOES-East ng National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ang nangingibabaw na anino ng eclipse ng buwan na dumadaan sa planeta mula sa layong 22,300 milya sa itaas.

Ang mga solar eclipses ay nangyayari kapag ang buwan ay dumaan sa pagitan ng araw at Earth, na naglalagay ng anino sa ibabaw ng ating planeta. Ang kamakailang eclipse ay isang "annular solar eclipse," kung saan ang buwan ay nakaposisyon nang mas malayo sa Earth. Ito ay nagiging sanhi ng paglitaw ng buwan na mas maliit at hindi ganap na natatakpan ang araw. Sa halip, lumilikha ito ng magandang "ring of fire" effect, na nag-iiwan ng manipis na balangkas ng ating bituin na nakikita.

Para sa mga wala sa direktang landas ng eclipse, posible pa ring masaksihan ang partial eclipse sa pamamagitan ng paggamit ng aprubadong solar-viewing glass. Gayunpaman, ang susunod na kabuuang solar eclipse sa US at North America ay magaganap sa Abril 8, 2024. Hanggang sa panahong iyon, ang susunod na annular eclipse sa US ay hindi mangyayari hanggang Hunyo 21, 2039.

Parehong total at annular solar eclipses ay mga espesyal na kaganapan na nagdudulot ng maraming astronomical excitement. Ang mga ito ay medyo bihirang mga pangyayari, na ginagawa itong lubos na inaasahan. Kaya, kapag nangyari ang susunod na eclipse, siguraduhing tamasahin ang palabas.

