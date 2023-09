Nakababahala na Mga Antas ng Paglaban sa Antibiotic na Natagpuan sa mga Pasyenteng Nasugatan sa Digmaan sa Ukraine

Natuklasan ng mga mananaliksik ang tungkol sa antas ng resistensya sa antibiotic sa bakterya mula sa mga pasyenteng nasugatan sa digmaan sa Ukraine. Ang pag-aaral, na isinagawa ng Lund University sa Sweden sa pakikipagtulungan sa mga Ukrainian microbiologist, ay natagpuan ang hindi pa nagagawang mga antas ng paglaban, lalo na sa Klebsiella pneumoniae bacteria. Itinaas nito ang pangangailangan para sa internasyonal na suporta upang matugunan ang matinding alalahanin na ito.

Ang pag-aaral, na inilathala sa The Lancet Infectious Diseases, ay nagsuri ng bacterial resistance sa mga pasyenteng nasugatan sa digmaan at ginagamot sa mga ospital. Ang mga natuklasan ay nagsiwalat na maraming mga pasyente ang may bakterya na may napakataas na antas ng paglaban. Si Propesor Kristian Riesbeck, isang dalubhasa sa Clinical Bacteriology sa Lund University, ay nagpahayag ng kanyang sorpresa sa pagkatagpo ng bakterya na may mataas na antas ng resistensya. Binigyang-diin niya ang pagkaapurahan ng sitwasyon at ang pangangailangan para sa tulong sa Ukraine.

Ang digmaan ay hindi lamang nagdulot ng matinding pagdurusa ng tao kundi humantong din sa isang labanan laban sa lumalaban na bakterya. Ang labis na mga ward at nawasak na imprastraktura sa mga ospital ay nag-ambag sa mga pasyente na nagkakaroon ng mga impeksyon sa panahon ng kanilang paggamot. Nakolekta ang mga sample mula sa 141 na biktima ng digmaan, kabilang ang mga nasa hustong gulang na may mga pinsala at mga sanggol na may pulmonya. Ang mga resulta ay nagpakita na ang ilang Gram-negative bacteria ay nagpakita ng paglaban sa mga karaniwang ginagamit na antibiotic, kabilang ang mga hindi pa available sa merkado. Bukod pa rito, halos 10% ng mga sample ang naglalaman ng bacteria na lumalaban sa colistin, kahit na itinuturing na "last-resort" na antibiotic.

Si Kristian Riesbeck ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa paglaban na ipinakita ng Klebsiella pneumoniae bacteria, na maaaring magdulot ng sakit kahit na sa mga taong may malusog na immune system. Itinuro niya na ang lawak ng paglaban na naobserbahan sa pag-aaral na ito ay lumalampas sa anumang nakita noon, na may 6% ng mga sample na naglalaman ng bakterya na lumalaban sa lahat ng nasubok na antibiotics. Binigyang-diin ni Riesbeck ang kahalagahan ng pagtulong sa Ukraine sa pagtugon sa patuloy na sitwasyong ito upang maiwasan ang higit pang pagkalat ng lumalaban na bakterya at protektahan ang buong rehiyon ng Europa.

Sanggunian:

– “Highly multidrug-resistant Gram-negative bacterial infections sa mga biktima ng digmaan sa Ukraine, 2022” – Oskar Ljungquist, Oleksandr Nazarchuk, Gunnar Kahlmeter, Vigith Andrews, Thalea Koithan, Lisa Wasserstrom, Dmytro Dmytriiev, Nadiia Fomina, Vira Bebyk, Erika Matuschebyk, Erika Matuschebyk at Kristian Riesbeck – The Lancet Infectious Diseases.