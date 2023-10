Maghanda para sa Orionids Meteor Shower

Ang mga baguhang astronomo sa Ontario ay sabik na naghihintay sa tuktok ng Orionids meteor shower ngayong katapusan ng linggo. Na may hanggang 20 meteor kada oras, kabilang ang mga maliliwanag na bola ng apoy, ito ay nakatakdang maging isang kamangha-manghang kaganapan. Ang meteor shower ay ginawa ng mga butil ng alikabok mula sa kometa Halley at makikita taun-taon sa Oktubre at Nobyembre. Gayunpaman, sa taong ito ay inaasahang maaabot ang pinakamataas nito sa mga oras ng magdamag ng Oktubre 21 hanggang Oktubre 22.

Upang masulyapan ang meteor shower, inirerekumenda na magsimulang tumingin sa paligid ng 10:30 ng gabi sa Sabado, sa sandaling maalis ng konstelasyon na Orion ang silangang abot-tanaw. Maaaring hadlangan ng buwan ang visibility, ngunit kung handa kang manatiling gabi, ang paghihintay hanggang sa lumubog ang buwan bandang 1:15 am sa Linggo ng umaga ay magbibigay ng mas magandang kondisyon sa panonood.

Bagama't itinuturing na karaniwan ang Orionids meteor shower, nangangako pa rin ito ng mga mapang-akit na visual. Si Gary Boyle, na kilala rin bilang Backyard Astronomer, ay nagmumungkahi na maaaring mayroong ilang matingkad na bolang apoy na maaaring maging kahanga-hanga, kahit na may buwan sa kalangitan.

Para sa mga interesadong kumuha ng mga larawan ng meteor shower, ang paghahanap ng madilim na lokasyong malayo sa mga ilaw ng lungsod ay mahalaga. Ang pagse-set up ng DSLR camera sa isang tripod na may cable release at paggamit ng 20 hanggang 30-segundong exposure ay magpapataas ng pagkakataong mahuli ang isang bagay sa iyong field of view.

Bilang karagdagan sa meteor shower, magkakaroon din ng pagkakataon ang mga stargazer na makita ang mga planetang Saturn, Jupiter, at Venus, gayundin ang taglamig na Milky Way. Ang paggamit ng iPhone stargazing app Sky Guide ay maaaring makatulong na kumpirmahin kung ano ang iyong nakikita.

Kung masisiyahan ka sa mas malamig na panahon, ang Geminids meteor shower ay isa pang kaganapan na dapat abangan. Nagmula sa konstelasyong Gemini, aabot ito sa gabi ng ika-14 ng Disyembre hanggang ika-15 ng Disyembre. Ang Geminids meteor shower ay inaasahang magiging mas mahusay pa kaysa sa Orionids, na may mas mabagal na meteor na may mas malaking pagkakataon na makagawa ng maliliwanag na fireball.

Para sa higit pang mga mapagkukunan at impormasyon sa astronomy, bisitahin ang website ni Gary Boyle, wondersofastronomi.com. Si Boyle, isang residente ng South Mountain, Ontario, ay kasalukuyang nagpapatakbo ng crowdfunding campaign para sa isang bagong obserbatoryo.

