Naghahanda ang VERITAS Mission ng NASA na Pag-aralan ang Venus mula sa Orbit

Nakatakdang ilunsad ang misyon ng VERITAS (Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectroscopy) ng NASA sa loob ng isang dekada upang suriin ang ibabaw ng Venus mula sa orbit. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang pag-aaral sa ibabaw ng Venus ay maaaring magbigay ng mahalagang mga pananaw sa pagiging matitirahan at ebolusyon ng mga mabatong planeta. Upang maghanda para sa misyong ito, nagsagawa kamakailan ang internasyonal na pangkat ng agham ng VERITAS ng dalawang linggong kampanya sa Iceland, gamit ang mga landscape ng bulkan bilang analog ng Venus.

Napili ang Iceland bilang stand-in para sa Venus dahil sa pagkakatulad nito sa heolohikal. Parehong may aktibidad sa bulkan ang Iceland at Venus, at ang pag-aaral sa lupain ng bulkan sa Iceland ay makakatulong sa koponan ng VERITAS na maunawaan kung ano ang makikita ng radar ng spacecraft sa Venus. Sa panahon ng kampanya, pinag-aralan ng team ang mga deposito ng bulkan, mga lava field, at mga aktibong rehiyon ng bulkan sa Iceland na kahawig ng ibabaw ng Venus. Nangolekta sila ng mga sample ng bato at nagsagawa ng mga sukat upang pag-aralan ang pagkamagaspang sa ibabaw at iba pang mga katangian ng mga bato.

Upang makakuha ng mga larawan ng aerial radar ng mga lokasyong pinag-aaralan, ang mga flight na pinamumunuan ng German Aerospace Center (DLR) ay isinagawa sa itaas ng mga landscape ng Iceland. Ang data ng radar na nakolekta mula sa himpapawid ay ihahambing sa mga sukat sa lupa na kinuha ng VERITAS science team. Ang paghahambing na ito ay makakatulong sa mga siyentipiko na mas maunawaan ang mga obserbasyon ng radar na gagawin ng spacecraft sa orbit sa paligid ng Venus.

Ang misyon ng VERITAS ay gagamit ng isang synthetic na aperture radar at isang near-infrared spectrometer para gumawa ng 3D na mga pandaigdigang mapa ng Venus at makilala ang iba't ibang uri ng bato sa ibabaw nito. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa ibabaw ng Venus mula sa orbit, umaasa ang mga siyentipiko na matuklasan ang mga pahiwatig tungkol sa interior ng planeta at makakuha ng mga insight sa ebolusyon ng mga mabatong planeta tulad ng Earth.

