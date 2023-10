In-Space Manufacturing Startup Varda Space Industries sa Land Next Spacecraft sa Australia

By

Ang in-space manufacturing startup na Varda Space Industries ay nag-anunsyo na ang susunod na spacecraft ay landing sa Australia. Dumating ito habang ang kumpanya ay patuloy na nakikipagtulungan sa mga regulator ng US upang makakuha ng pag-apruba para sa muling pagpasok sa unang misyon nito sa Utah. Kamakailan ay tinanggihan ng US Air Force at ng Federal Aviation Administration ang aplikasyon ni Varda na mapunta ang spacecraft nito sa disyerto ng Utah dahil sa mga isyu sa koordinasyon sa ilalim ng reentry framework na tinatawag na Part 450.

Ipinaliwanag ng cofounder ni Varda, si Delian Asparouhov, na ang desisyon ay walang kinalaman sa kaligtasan, disenyo, o pagsusuri ng sasakyan kundi sa koordinasyon ng tatlong partidong kasangkot. Gayunpaman, nananatiling tiwala ang kumpanya na natutugunan nito ang lahat ng mga kinakailangan sa regulasyon at nagsusumikap na mag-coordinate ng bagong hanay ng mga target na petsa para sa muling pagpasok.

Habang ipinagpapatuloy ni Varda ang pakikipagtulungan nito sa mga American regulator, nakabuo ito ng isang kasunduan sa kumpanya ng Australia na Southern Launch para sa susunod nitong kapsula na mapunta sa Koonibba Test Range sa 2024. Nilinaw ni Asparouhov na ang paglipat sa Australia ay hindi dahil sa mga isyu sa pagsunod sa regulasyon sa United Estado ngunit sa halip ang kakayahang magamit at mga mapagkukunan na inaalok ng iba't ibang saklaw.

Sa hinaharap, plano ni Varda na magkaroon ng hindi bababa sa tatlo hanggang apat na hanay online at naglalayong makamit ang isang muling pagpasok na ritmo ng isang beses bawat buwan pagsapit ng 2026. Nakikipag-ugnayan ang kumpanya sa iba pang mga hanay, gaya ng hiniling ng Utah Test and Training Range, na nagpapakita ng pangako sa pakikipagsosyo sa maraming hanay para sa mas mataas na flexibility.

Ang industriya ng kalawakan ay kasalukuyang nahaharap sa mga hamon sa regulasyon, na may tatlong pangunahing kumpanya sa espasyo na nagpapatotoo sa harap ng Kongreso upang humiling ng karagdagang mga mapagkukunan para sa FAA. Binigyang-diin din ng mga kumpanyang ito ang pangangailangan para sa naka-streamline na regulasyon upang mapahusay ang pagiging mapagkumpitensya ng mga Amerikano.

Inulit ni Asparouhov ang mga damdaming ito at binigyang diin ang exponential growth sa aktibidad ng paglulunsad ng kalawakan sa nakalipas na siyam na taon. Iminungkahi niya na ang focus ay dapat sa pagtaas ng staffing at pagtugon sa FAA's Office of Commercial Space Transportation upang mahawakan ang tumataas na workload, sa halip na ipatupad ang mga pangunahing pagbabago sa patakaran.

Mga Pinagmulan: TechCrunch