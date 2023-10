Siniguro ng Varda Space Industries ang Landing Site sa Australia para sa Future Space Missions

Ang Varda Space Industries, isang startup na nakabase sa California na nakatuon sa pananaliksik sa parmasyutiko at pagmamanupaktura sa kalawakan, ay umabot sa isang kasunduan sa Southern Launch, isang pribadong hanay ng operator sa Australia, para sa hinaharap na mga landing ng spacecraft. Ito ay matapos tumanggi ang gobyerno ng US na magbigay ng pag-apruba para sa muling pagpasok ng unang eksperimentong misyon ng Varda na nagdadala ng mga parmasyutiko na ginawa sa orbit. Hindi inalis ng Federal Aviation Administration (FAA) at ng US Air Force ang spacecraft ni Varda upang makarating sa isang military test range sa Utah dahil sa mga alalahanin sa kaligtasan.

Plano ni Varda na magsagawa ng mga regular na misyon sa low-Earth orbit upang mapadali ang mga eksperimento sa pananaliksik sa parmasyutiko at gumawa ng mga gamot sa microgravity. Ang kumpanya ay nakakuha ng venture capital funding at naglulunsad ng paunang batch ng apat na pagsubok na misyon upang bumuo ng mga kinakailangang teknolohiya. Sa mga misyon na ito, matagumpay na napalago ni Varda ang mga kristal ng ritonavir, isang gamot sa HIV, sa loob ng spacecraft nito.

Upang mapadali ang mga misyon sa hinaharap, inuna ni Varda ang paghahanap ng maraming landing site. Ang kasunduan sa Southern Launch ay nagbibigay-daan sa pangalawang misyon ni Varda, na naka-iskedyul para sa kalagitnaan ng 2024, na muling pumasok at makarating sa malayong Koonibba Test Range sa Australia. Gayunpaman, binibigyang-diin ni Varda na plano pa rin nitong pumasok muli sa Estados Unidos nang regular.

Itinatampok ni Delian Asparouhov, ang chairman at co-founder ng Varda, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga opsyon para sa muling pagpasok, katulad ng kung paano gumagamit ang mga kumpanya ng paglulunsad ng iba't ibang mga launch pad at spaceport. Ang Koonibba Test Range, na matatagpuan sa South Australia, ay nagbibigay ng nakalaang hanay para sa komersyal na muling pagpasok sa espasyo. Ang Southern Launch, na nagpapatakbo ng test range, ay nagho-host ng ilang suborbital rocket launches sa mga nakaraang taon.

Upang makapagsagawa ng mga misyon sa kalawakan sa hinaharap at mga operasyong muling pagpasok sa Australia, kakailanganin ni Varda na makakuha ng isang komersyal na lisensya sa muling pagpasok mula sa FAA. Inaasahan ni Asparouhov na ang pagkuha ng pag-apruba mula sa FAA at Australian regulators para sa muling pagpasok sa Koonibba Test Range ay magiging mas madali kumpara sa nakaraang aplikasyon para sa Utah military test range.

Pinagmumulan:

– [Source Article](insert URL)