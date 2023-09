Ang Bennu Asteroid at ang Potensyal na Epekto nito sa Earth

Maaaring pinasikat ng isang star-studded cast ang banta ng isang asteroid na puksain ang lahat ng buhay sa Earth sa pelikulang "Don't Look Up," ngunit sa katotohanan, mayroong isang asteroid na may potensyal na nagbabanta sa buhay na kasalukuyang tumatama patungo sa ating planeta. Ang Bennu Asteroid, na natuklasan noong 2009, ay may potensyal na magdulot ng malubhang pinsala sa Earth kung ito ay makikipag-ugnayan.

Habang ang mga lokal ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa epekto ng asteroid sa kanilang buhay, maaaring mag-alala ang mga susunod na henerasyon. Ang susunod na potensyal na petsa ng epekto para sa Bennu Asteroid ay Setyembre 24, 2182. Gayunpaman, ang mga pagkakataon na aktwal itong bumangga sa Earth ay medyo maliit. Ngunit hindi nito napigilan ang NASA na maglunsad ng isang misyon sa Bennu sa 2020 upang mangolekta ng mga sample. Ang OSIRIS-REx spacecraft ay babalik sa Earth sa Linggo, Setyembre 24 na may mga natuklasan sa pagitan ng mga planeta.

Ang Bennu ay isang partikular na kapana-panabik na target para sa mga siyentipiko dahil nanatili itong halos hindi nagbabago mula nang mabuo ang solar system 4.6 bilyong taon na ang nakalilipas. Karaniwang nakakaligtaan nito ang Earth, ngunit ang orbit nito ay magkakapatong sa atin tuwing anim na taon.

Gayunpaman, sa kabila ng potensyal nito para sa mapangwasak na mga epekto, ang Bennu Asteroid ay hindi nakakatugon sa pamantayan ng isang "planet killer." Ayon sa NASA, ang anumang space rock na mas malaki sa 1 km hanggang 2 km ang laki ay itinuturing na may pandaigdigang epekto. Hindi naabot ni Bennu ang kinakailangang sukat na ito. Ito ay inuri bilang isang "Potensyal na Mapanganib na Asteroid" dahil sa haba nito na higit sa 130 metro at lapit nito sa orbit ng Earth.

Ang epekto ng Bennu sa Earth ay nakasalalay sa ilang mga salik, kabilang ang 157 posibleng mga punto ng epekto sa Earth at ang kani-kanilang mga probabilidad. Habang ang pinakamataas na posibilidad ng epekto ay noong Setyembre 24, 2182, mayroong 99.963% na posibilidad na makaligtaan ng asteroid ang Earth.

Kung magkakaroon ng epekto si Bennu, maaari itong magdulot ng malaking pinsala sa nakapalibot na lugar. Ang inilabas na enerhiya ay hihigit sa 20 beses kaysa sa Tsar Bomba, ang pinakamakapangyarihang sandatang nuklear na nasubukan.

Sa ngayon, ang landas ng Bennu ay hindi nagbibigay ng agarang banta sa Earth, at ang mga indibidwal na interesado sa pagmamasid dito ay mangangailangan ng sapat na kagamitan tulad ng isang disenteng laki ng teleskopyo. Upang manatiling may kaalaman tungkol sa mga kondisyon ng panahon sa lugar ng Vancouver, available ang isang maaasahang platform ng pagtataya na may mga detalyadong pagtataya na partikular sa kapitbahayan.

Mahalagang tandaan na ang patuloy na misyon ng NASA sa Bennu ay magbibigay ng karagdagang mga insight sa potensyal na mapanganib na asteroid na ito sa hinaharap.

Kahulugan:

– Bennu Asteroid: Isang asteroid na natuklasan noong 2009 na nagdudulot ng potensyal na banta sa Earth.

– HR MacMillan Space Center: Isang space center sa Vancouver, Canada.

– OSIRIS-REx spacecraft: Isang spacecraft na inilunsad ng NASA upang mangolekta ng mga sample mula sa Bennu asteroid.

– Potensyal na Mapanganib na Asteroid: Isang asteroid na may sapat na laki at sapat na malapit sa Earth upang magdulot ng potensyal na banta.

– Tsar Bomba: Ang pinakamakapangyarihang sandatang nuklear na sinubukan.

Pinagmumulan:

– Canadian Space Agency: Impormasyon tungkol sa Bennu asteroid.

– Ang platform ng pagtataya ng panahon ng VIA, Weatherhood: Nagbibigay ng mga detalyadong pagtataya ng panahon para sa lugar ng Vancouver.

– Pahina ng misyon ng NASA: Mga update sa mga natuklasan mula sa misyon ng OSIRIS-REx sa Bennu.

Tandaan: Ang artikulong ito ay isang malikhaing interpretasyon ng pinagmulang artikulo at maaaring hindi maipakita nang tumpak ang lahat ng detalye o katotohanan.