V0610 Virgo: Isang Low-Mass Contact Binary System

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng mga astronomo mula sa Binary Systems of South and North (BSN) na proyekto ay nagbigay ng mga bagong insight sa V0610 Virgo, isang malayong binary star. Na-publish sa pre-print server arXiv, ang research paper ay nagpapakita na ang V0610 Virgo ay isang low-mass contact binary system.

Ang contact binary, na kilala rin bilang W Ursae Majoris-type (W UMa-type) binaries, ay mga binary star system na binubuo ng dalawang dwarf star na nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Mayroon silang maikling panahon ng orbital at nagpapakita ng tuluy-tuloy na pagkakaiba-iba ng liwanag. Ang mga sistemang ito ay may potensyal na magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa stellar evolution.

Ang V0610 Virgo, na matatagpuan humigit-kumulang 1,560 light-years ang layo mula sa Earth, ay isang eclipsing binary na may maliwanag na magnitude na 13.3 mag. Ang sistema ay may panahon ng orbital na humigit-kumulang walong oras.

Gamit ang mga obserbasyon ng photometric, sinuri ng pangkat ng mga astronomo na pinamumunuan ni Ailar Alizadehsabegh ng BSN ang V0610 Virgo. Ang data ay nagsiwalat na ang binary system ay binubuo ng dalawang bituin na magkapareho ang laki at masa. Ang mas mainit na bituin, na inuri bilang isang G3 spectral type, ay may radius na humigit-kumulang 0.735 solar radii at isang mass na 0.4 solar mass. Ang cooler star, na inuri bilang isang G8 spectral type, ay may radius na humigit-kumulang 0.741 solar radii at isang mass na 0.399 solar masa.

Inuri ng pag-aaral ang V0610 Virgo bilang isang low-mass contact binary system na may mass ratio na 0.998. Ang system ay may fillout factor na 0.085 at isang inclination na 70.65 degrees. Ang mga ningning ng mas mainit at mas malamig na bituin ay natagpuan na 0.55 at 0.43 solar luminosities, ayon sa pagkakabanggit.

Napansin din ng pag-aaral na ang trend ng pagkakaiba-iba ng panahon ng orbital sa V0610 Virgo ay bumababa, na karaniwan para sa mga binary system na may mababang-mass contact. Ang mga binary na ito ay kadalasang bumubuo ng isang disk na maaaring maging isang site para sa pagbuo ng planeta, na may edad na mas maikli kaysa sa mga bituin ng host. Ang mga karagdagang obserbasyon ng V0610 Virgo ay iminungkahi upang matukoy kung ang sistemang ito ay maaaring maging isang potensyal na lugar ng kapanganakan para sa mga extrasolar na planeta.

