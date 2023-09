Ang mga Mananaliksik ay Bumuo ng Chip-Based Photonic Resonator para sa Advanced na UV Photonic Integrated Circuits

Ang mga mananaliksik ay gumawa ng mga makabuluhang pagsulong sa pagbuo ng mga chip-based na photonic resonator na may kaunting pagkawala ng liwanag ng UV. Ang mga resonator na ito ay gumagamit ng mga alumina thin film at may potensyal para sa iba't ibang mga aplikasyon kabilang ang spectroscopic sensing, komunikasyon sa ilalim ng tubig, at quantum computing.

Ang UV photonic integrated circuits (PICs) ay isang umuusbong na larangan na hindi pa na-explore nang husto. Gayunpaman, ang mga wavelength ng UV ay mahalaga para sa ilang mga atomic transition sa quantum computing at para sa kapana-panabik na ilang fluorescent molecule sa biochemical sensing. Ang koponan sa Yale University ay nakagawa ng progreso sa lugar na ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagiging posible ng pagbuo ng mga photonic circuit na gumagana sa UV wavelength.

Nakamit ng mga mananaliksik ang isang walang uliran na mababang pagkawala sa mga wavelength ng UV sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng tamang materyal (alumina thin films) na may na-optimize na disenyo at mga diskarte sa paggawa. Ang mga microresonator ay nilikha gamit ang isang highly scalable atomic layer deposition (ALD) na proseso, na nagsisiguro ng mataas na kalidad na alumina thin films. Ang malaking bandgap ng Alumina ay ginagawa itong transparent sa UV light, na nagbibigay-daan para sa minimal na pagsipsip.

Ang mga microresonator ay idinisenyo gamit ang istraktura ng rib waveguide na nakakamit ang kinakailangang light confinement habang pinapaliit ang pagkawala ng scattering. Bukod pa rito, matagumpay na nakalikha ang mga mananaliksik ng mga ring resonator na may 400-micron radius, na nakakamit ng record-high quality (Q) na mga kadahilanan na nagpapahiwatig ng kaunting pagkawala ng liwanag.

Ang mga UV PIC ay umabot na ngayon sa isang kritikal na punto kung saan ang pagkawala ng liwanag para sa mga waveguides ay hindi na mas malala kaysa sa kanilang nakikitang mga katapat. Nagbubukas ito ng mga pagkakataong ilapat ang mga kasalukuyang istruktura ng PIC na binuo para sa nakikita at mga wavelength ng telecom sa mga UV wavelength din.

Nakatuon ang mga mananaliksik sa mga karagdagang pag-unlad, kabilang ang pagbuo ng mga resonator ng singsing na nakabatay sa alumina na maaaring iayon upang gumana sa iba't ibang mga wavelength, na nagbibigay-daan para sa tumpak na kontrol ng wavelength at paglikha ng mga modulator. Nilalayon din nilang bumuo ng isang buong PIC-based na UV system sa pamamagitan ng pagsasama ng isang UV light source.

Ang groundbreaking na pananaliksik na ito ay nagbibigay daan para sa mga miniature na device na nakabatay sa chip sa iba't ibang larangan, kabilang ang spectroscopy, komunikasyon, at pagpoproseso ng quantum na impormasyon.

Source:

– “Ultra-high Q alumina optical microresonators in the UV and blue bands” ni Chengxing He, Yubo Wang, Carlo Waldfried, Guangcanlan Yang, Jun-Fei Zheng, Shu Hu, at Hong X. Tang, Optics Express.