Tinutulan ni Jed J. Hancock ang mga pagdududa ng isang tagapayo sa unibersidad na naniniwala na ang mga inhinyero ng elektrikal ay ipinanganak, hindi ginawa. Dahil sa inspirasyon ng hamon na ito, si Hancock ang naging pinakamahirap na manggagawa sa panahon ng kanyang undergraduate na pag-aaral. Nakuha ng kanyang dedikasyon ang atensyon ng propesor ng engineering na si Doran Baker, na tumulong sa kanya na makakuha ng isang fellowship sa NASA para sa kanyang master's degree. Ngayon, si Hancock ay nagsisilbing presidente ng Space Dynamics Laboratory (SDL), isang engineering at research lab sa Utah State University.

Ang SDL, sa pakikipagtulungan sa University of Arizona, ay bumuo ng mga detector assemblies at electrical component para sa OSIRIS-REx spacecraft ng NASA. Ang spacecraft na ito, na nilagyan ng tatlong camera na pinagsama-samang kilala bilang OCAMS, ay nagsimula sa isang misyon upang galugarin ang asteroid na Bennu. Ang mga camera, katulad ng PolyCam, MapCam, at SamCam, ay nagsilbi ng mga partikular na layunin tulad ng pagtutok sa ibabaw ng Bennu at pagmamapa nito sa kulay. Si Hancock at ang kanyang koponan sa SDL ay nagsagawa ng malawak na pagsubok upang matiyak ang pagiging epektibo ng mga camera sa kalawakan.

Ang misyon ng OSIRIS-REx ay malapit nang matapos dahil plano nitong ibalik ang mga sample ng Bennu sa Earth sa huling bahagi ng buwang ito. Maglalabas ang spacecraft ng Sample Return Capsule sa baybayin ng California, na kukunin ng Lockheed Martin. Ang kapsula na ito ay inaasahang naglalaman ng mahahalagang pahiwatig tungkol sa pinagmulan ng ating uniberso. Gayunpaman, ang OSIRIS-REx ay hindi pa tapos sa paggalugad. Malapit na itong magsimula sa isang bagong misyon, na tinatawag na OSIRIS-APEX, upang pag-aralan ang asteroid Apophis, na magkakaroon ng malapit na pakikipagtagpo sa Earth sa 2029.

Ang SDL, na opisyal na itinatag ni Doran Baker noong 1982, ay may mahabang kasaysayan ng pag-aambag sa paggalugad sa kalawakan. Bilang isang University Affiliated Research Center para sa Departamento ng Depensa, ang SDL ay kasangkot sa iba't ibang mga programa sa espasyo at sensor system. Nagtrabaho din ito sa mga imahe ng militar, mga sistema ng paniktik, at mga sistema ng sasakyang panghimpapawid na walang sasakyan. Ang pangako ng laboratoryo sa paghahatid ng mga pangako sa mga kasosyo sa misyon, kabilang ang NASA at ang Kagawaran ng Depensa, ay nagha-highlight sa dedikasyon nito sa mga natuklasang siyentipiko at pambansang seguridad.

Habang pinamumunuan ni Jed J. Hancock ang SDL sa patuloy na mga pagsusumikap nito, naghahanda ang laboratoryo para sa paglulunsad ng bagong teleskopyo sa Kennedy Space Center. Nangangako ang teleskopyo na ito na pahusayin ang ating pag-unawa sa uniberso at higit pang pagtibayin ang papel ng SDL sa pinakamapangahas na mga tagumpay sa agham.

