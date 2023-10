Paggamit ng DNA bilang Pandikit para Bumuo ng Ultra-Strong Colloidal Crystal Metamaterial

By

Ang isang pangkat ng mga kemikal at biological na inhinyero sa Northwestern University ay nakabuo ng isang groundbreaking na pamamaraan upang lumikha ng napakalakas na colloidal crystal metamaterial. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga hibla ng DNA bilang pandikit, ang mga mananaliksik ay nakapag-ipon ng mga metal nanostructure sa mga pasadyang hugis.

Ang naunang pananaliksik ay nagpakita ng potensyal ng mga metamaterial sa nanoscale para sa iba't ibang mga aplikasyon. Sa pag-aaral na ito, ang koponan ay nagpatuloy sa isang hakbang sa pamamagitan ng paggawa ng mas maliliit na metamaterial. Gumawa sila ng mga metal na nanopartikel sa iba't ibang hugis, kabilang ang mga solid at guwang na parisukat, pati na rin ang mga cube na may mga patag na sulok. Ang susunod na hakbang ay ang pag-synthesize ng mga hibla ng DNA, na ginamit ng mga mananaliksik upang hawakan ang mga nanoparticle nang magkasama, tulad ng isang pandikit. Pinahintulutan sila ng DNA na lumikha ng mga koloidal na kristal na metamaterial ng iba't ibang mga hugis, katulad ng mga istruktura ng gusali na may mga bloke ng Lego.

Kapansin-pansin, natuklasan ng koponan na sa pamamagitan ng pagsasaayos ng aplikasyon at dami ng DNA, makokontrol nila ang mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga bloke ng gusali, na humahantong sa iba't ibang mga katangian sa mga metamaterial. Ang ilan sa mga nilikhang metamaterial ay natagpuang mas malakas at mas matigas kaysa sa maihahambing na mga materyales na gawa sa nickel.

Bukod pa rito, napagmasdan ng mga mananaliksik na ang mga ultra-strong metamaterial na ito ay maaaring mapanatili ang kanilang mga hugis sa ilalim ng matinding presyon, na ginagawa itong potensyal na kapaki-pakinabang para sa mga application na nakabatay sa espasyo. Ang magaan na katangian ng mga materyal na ito ay maaari ding maging kapaki-pakinabang para sa mga elektronikong aparato, lalo na sa mga medikal na aplikasyon, dahil sila ay magiging mas mahusay kaysa sa kasalukuyang mga materyales na ginagamit.

Ang pambihirang tagumpay na ito sa paggamit ng DNA bilang pandikit upang mag-ipon ng mga nanoscale metamaterial ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa mga advanced na materyales na may mga pinasadyang katangian. Ang karagdagang pananaliksik ay maaaring humantong sa pagbuo ng mga makabagong elektronikong aparato at baguhin ang iba't ibang mga industriya.

Mga Pinagmulan: Science Advances (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adj8103; Phys.org