Paggamit ng Gyroscope para Sukatin ang mga Variation sa Pag-ikot ng Earth

Ang isang pangkat ng mga siyentipiko ay nakabuo ng isang bagong paraan upang sukatin ang mga pagkakaiba-iba sa pag-ikot ng Earth gamit ang isang gyroscope. Ang mga mananaliksik, batay sa Geodetic Observatory Wettzell ng Germany, ay lumikha ng 16-meter-long laser cavity, na kilala bilang "G," na gumaganap bilang isang ring-type na gyroscope. Sa loob, nakikipag-ugnayan ang dalawahang laser beam na naglalakbay sa magkasalungat na direksyon upang lumikha ng pattern ng interference. Nalaman ng mga mananaliksik na habang umiikot ang Earth, ang mga pagbabago sa bilis nito ay makikita sa pattern ng interference. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa pattern ng interference, nakalkula ng mga mananaliksik ang distansya na nilakbay ng isang naibigay na punto sa Earth sa isang partikular na yugto ng panahon.

Sa kanilang pag-aaral na inilathala sa journal Nature Photonics, sinubukan ng mga mananaliksik ang pagganap ng gyroscope sa loob ng apat na buwang panahon at nagawang sukatin ang haba ng isang araw hanggang sa loob lamang ng ilang millisecond. Ang antas ng katumpakan na ito ay mas mataas kaysa sa mga nakaraang pamamaraan na ginamit upang sukatin ang pag-ikot ng Earth at maaaring magamit upang bumuo ng mas tumpak na mga geophysical na modelo para sa pandaigdigang transportasyon.

Ang mga natuklasan ng koponan ay tinalakay nina Caterina Cimminelli at Giuseppe Brunetti sa isang piraso ng News & Views na inilathala din sa Nature Photonics. Iminungkahi ng mga mananaliksik na ang bagong paraan ng pagsukat ng haba ng araw, kasama ang mga pagkakaiba-iba nito, ay maaaring humantong sa mga pinahusay na geophysical na modelo, na may malawak na saklaw ng mga aplikasyon sa mga larangan tulad ng agham ng klima at nabigasyon. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang pamamaraang ito ay maaaring magbigay ng mas tumpak na mga paglalarawan ng haba ng isang araw, na isinasaalang-alang ang iba't ibang mga salik na nakakaimpluwensya sa pag-ikot ng Earth, tulad ng paghila ng buwan, mga agos ng karagatan, at mga kondisyon ng atmospera.

Sa pangkalahatan, ang bagong diskarteng ito na nakabatay sa gyroscope ay may pangako para sa pagsulong ng ating pag-unawa sa pag-ikot ng Earth at ang mga epekto nito sa iba't ibang geophysical phenomena.

Pinagmumulan:

– K. Ulrich Schreiber et al, Mga pagkakaiba-iba sa bilis ng pag-ikot ng Earth na sinusukat gamit ang isang ring laser interferometer, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01286-x

– Caterina Ciminelli et al, Tumpak na sinusubaybayan ng Laser gyroscope ang pag-ikot ng Earth, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01293-y