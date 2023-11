Patungo sa Pag-unlock sa mga Sikreto ng Extra-Galactic Black Holes

Nakamit ng mga siyentipiko mula sa UR Rao Satellite Center (URSC) ng ISRO at ng Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) ang isang makabuluhang tagumpay sa pag-aaral ng mga black hole. Gamit ang isang pamamaraan na tinatawag na X-ray polarimetry, matagumpay nilang natukoy ang radiation na ibinubuga mula sa extra-galactic black hole source sa unang pagkakataon. Ang groundbreaking na pagtuklas na ito ay nagbubukas ng mga bagong abot-tanaw para sa pag-unawa sa pinagbabatayan ng mga pisikal na proseso na nakapalibot sa mga black hole.

Ang black hole na pinag-uusapan ay matatagpuan sa Large Magellanic Cloud (LMC), isang maliit na kasamang galaxy sa Milky Way. Kilala bilang LMC X-3, ito ay isang binary system na binubuo ng isang black hole at isang normal na bituin na mas mainit, mas malaki, at mas malaki kaysa sa ating Araw. Ang sistema ay unang natuklasan ng isang nag-oorbit na X-ray telescope noong 1971 at mula noon ay naging paksa ng malawak na pananaliksik ng iba't ibang pangkat ng mga astronomo.

Ang kamakailang pambihirang tagumpay ay ginawang posible ng Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), ang unang misyon ng NASA na partikular na idinisenyo upang pag-aralan ang polarization ng X-ray mula sa mga celestial na bagay. Inilunsad noong 2021, ang IXPE ay nagbibigay ng kakaibang pamamaraan sa pagmamasid na nagbibigay-daan sa mga scientist na mas malalim sa mga proseso ng paglabas at geometry ng pag-iipon ng mga bagay sa paligid ng mga black hole.

Itinuon ng mga siyentipiko mula sa IITG at URSC ang kanilang pag-aaral sa LMC X-3, na isinasaalang-alang ito na isang perpektong laboratoryo ng kosmiko. Sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa X-ray polarization signature ng black hole na ito gamit ang IXPE, nagawa nilang makakita ng mga makabuluhang polarized emissions. Ang mga emisyon na ito ay malamang na resulta ng kumbinasyon ng mga direkta at/o sinasalamin na mga emisyon mula sa isang bahagyang ionized na kapaligiran ng disc.

Bukod pa rito, sinukat ng mga mananaliksik ang pag-ikot ng black hole sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga obserbasyon mula sa Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) Mission at sa Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) Mission. Ang kanilang mga natuklasan ay nagpapahiwatig na ang itim na butas sa LMC X-3 ay nagpapakita ng mahinang pag-ikot.

Na-publish ang groundbreaking na pag-aaral na ito sa Monthly Notice ng Royal Astronomical Society: Mga Sulat, na higit na nag-aambag sa aming pag-unawa sa black hole phenomena. Habang patuloy na ginalugad at pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang mahiwagang katangian ng mga black hole, ang mga pambihirang tagumpay na tulad nito ay nagbibigay daan para sa mga pagsulong sa hinaharap sa astrophysics.