Isang Bagong Pananaw: Pagbabago sa Mga Disyerto ng Pagkain ng Glasgow sa pamamagitan ng Urban Agriculture

Pinasasalamatan: International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation (2023). DOI: 10.1016/j.jag.2023.103525

Ang kamakailang pananaliksik na isinagawa ng University of Glasgow at Florida State University ay nagsiwalat ng isang bagong diskarte sa pagharap sa "mga disyerto ng pagkain" ng Glasgow at pagbabawas ng hindi pagkakapantay-pantay. Sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri sa geospatial, natuklasan ng mga mananaliksik na ang pagpapakilala ng mga hardin ng komunidad at mga alokasyon sa mga madiskarteng lokasyon sa buong lungsod ay maaaring makabuluhang mapabuti ang access sa sariwa at abot-kayang ani sa mga lugar na kulang sa serbisyo.

Ang pag-aaral, na may pamagat na "Pagpantay-pantay sa urban agriculture access sa Glasgow: Isang spatial optimization approach," ay nagha-highlight sa maraming benepisyo ng urban agriculture na higit pa sa pagkakaroon ng pagkain. Bilang karagdagan sa pagbibigay ng sariwang ani, ang mga hardin ng komunidad at mga alokasyon ay nagpapatibay ng mga koneksyon sa komunidad, nagpapalitan ng kaalaman tungkol sa pagkain, at nagpapabuti ng kagalingan ng isip sa pamamagitan ng mga aktibidad sa labas.

Sa kasalukuyan, 36% lamang ng mga residente ng Glasgow ang naninirahan sa loob ng 10 minutong lakad mula sa isang urban agriculture spot. Tinukoy ng pagsusuri na ang mga lugar na may kapansanan sa ekonomiya sa labas ng lungsod ay may posibilidad na magkaroon ng limitadong access sa mura at sariwang pagkain, na nagreresulta sa "mga disyerto ng pagkain." Kapansin-pansin, natagpuan ng mga mananaliksik ang humigit-kumulang 939 ektarya ng bakanteng at derelict na lupa sa buong Glasgow, na may humigit-kumulang 60% ng populasyon na naninirahan sa loob ng 500 metro mula sa hindi nagamit na espasyo.

Gamit ang pagmomodelo ng spatial optimization, ipinakita ng team na ang pag-convert lamang ng 15 derelict sites sa mga urban agriculture hub ay maaaring magpalawak ng access sa sariwang ani sa 50% ng mga residente ng Glasgow, na nagdudulot ng malaking epekto sa pagbabawas ng hindi pagkakapantay-pantay ng pagkain. Ang pagpapalaki ng pagsisikap sa pamamagitan ng pagdaragdag ng hanggang 60 bagong site sa loob ng 10 minutong paglalakad ay maaaring potensyal na magsilbi ng hanggang 70% ng populasyon ng lungsod, na epektibong nag-aalis ng hindi pagkakapantay-pantay ng pag-access.

Sinabi ni Dr. Mingshu Wang, co-author ng pag-aaral, na nahaharap ang Glasgow ng mga malalaking hamon dahil sa limitadong pag-access sa abot-kaya, masustansyang pagkain sa mga lugar na may mababang kita. Gayunpaman, ang data-driven na diskarte na ito sa pagpaplano ng lunsod ay nag-aalok ng mga magagandang solusyon nang hindi nangangailangan ng malaking pamumuhunan. Sa pamamagitan ng muling paggamit ng bakanteng lupa sa mga hub ng agrikultura ng komunidad, maaaring tugunan ng Glasgow ang epekto ng Glasgow habang binibigyang kapangyarihan ang mga lokal na residente na gumawa ng mga positibong pagbabago sa kanilang mga komunidad.

FAQs

Q: Ano ang urban agriculture?



S: Ang agrikultura sa lunsod ay tumutukoy sa pagsasanay ng paglilinang, pagproseso, at pamamahagi ng pagkain sa o sa paligid ng mga urban na lugar. Kabilang dito ang iba't ibang anyo gaya ng mga hardin ng komunidad, mga hardin sa rooftop, at mga patayong bukid.

Q: Ano ang food deserts?



A: Ang mga disyerto ng pagkain ay mga lugar, kadalasan sa mga kapitbahayan na mababa ang kita, kung saan ang mga residente ay may limitadong access sa abot-kaya at masustansyang pagkain, na kadalasang nagreresulta sa hindi magandang resulta sa kalusugan na nauugnay sa diyeta.

Q: Paano makikinabang ang urban agriculture sa mga komunidad?



A: Ang agrikultura sa lunsod ay nag-aalok ng ilang mga benepisyo sa mga komunidad, kabilang ang mas mataas na access sa sariwa at abot-kayang ani, mga koneksyon sa lipunan, pagpapalitan ng kaalaman tungkol sa pagkain, pinabuting mental na kagalingan, at mga pagkakataon para sa pisikal na aktibidad.

Q: Ano ang spatial optimization modeling?



A: Ang pagmomodelo ng spatial optimization ay isang pamamaraan na gumagamit ng mga mathematical algorithm upang matukoy ang pinakamahusay na paglalaan ng mga mapagkukunan o lokasyon batay sa mga partikular na layunin, mga hadlang, at spatial na data. Sa konteksto ng pag-aaral na ito, ginamit ito upang matukoy ang mga pinakamainam na lokasyon para sa mga hardin ng komunidad at mga pamamahagi upang mapakinabangan ang accessibility at mabawasan ang hindi pagkakapantay-pantay ng pagkain.

(Pinagmulan: Unibersidad ng Glasgow)