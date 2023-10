Ang Epekto ng Neutral Hydrogen sa Pagtakas ng Lyman-Alpha Photons sa Reionization-Epoch Galaxies

By

Ang mga astronomo ay hindi pa rin sigurado tungkol sa proseso at timing ng reionization, na kung saan ang hydrogen sa uniberso ay naging ionized muli pagkatapos umiral bilang neutral atoms para sa tungkol sa 200 milyong taon. Ang reionization ay hinihimok ng Lyman-continuum (LyC) na mga photon, na may lakas na magpatumba ng mga electron sa mga atomo ng hydrogen. Ang tanong, saan nagmula ang mga LyC photon na ito? Naniniwala ang maraming astronomo na ang mga naunang kalawakan ay may papel sa muling pagsasaayos ng uniberso.

Sa panahon ng reionization, may mga kalawakan na naglalabas ng Lyman-Alpha (Lyα) radiation, na inilabas kapag ang mga hydrogen atom ay lumipat mula sa kanilang unang excited na estado patungo sa kanilang ground state. Gayunpaman, hindi lahat ng Lyα photon ay nakatakas mula sa mga galaxy na ito. Kung ang isang Lyα photon ay nakakalat sa gilid ng isang kalawakan, maaari itong makatakas at ma-detect. Kung walang Lyα photon ang makakatakas, iminumungkahi nito na ang LyC photon ay hindi rin makakatakas, at ang galaxy na iyon ay hindi nag-ambag sa reionization.

Ang pagkakaroon ng neutral hydrogen (HI) sa mga kalawakan na ito ay maaaring hadlangan ang pagtakas ng Lyα photon at, dahil dito, LyC photon. Upang imbestigahan ito, isinagawa ang isang pag-aaral sa isang sample ng mga kalawakan na naobserbahan malapit sa pagtatapos ng reionization, gamit ang Lyα at [CII] emission (emission mula sa carbon na sumipsip ng tamang dami ng enerhiya para sa isang electron na makatakas) upang sukatin ang kanilang redshifts.

Ang mga redshift ng Lyα at [CII] emission sa bawat galaxy ay inihambing. Nalaman ng mga mananaliksik na ang velocity offset sa pagitan ng dalawang uri ng emission, na kilala bilang Lyα velocity offset, ay positibong nauugnay sa HI gas mass sa mga galaxy mula sa Epoch of Reionization. Iminumungkahi nito na ang pagtakas ng Lyα sa mga kalawakan na ito ay naiimpluwensyahan ng pangkalahatang nilalaman ng HI gas, sa halip na mga lokal na rehiyon.

Ang mga natuklasan ay nagpapahiwatig na ang pagtaas ng kasaganaan ng HI gas ay ginagawang mas mahirap para sa Lyα photon na makatakas, na humahadlang din sa pagtakas ng LyC ionizing photon. Iminumungkahi nito na ang pag-aaral sa pangkalahatang nilalaman ng HI ng mga kalawakan ay maaaring magbigay ng mga insight sa proseso ng muling pag-iyon sa uniberso.

Ang mga obserbasyon sa hinaharap ng James Webb Space Telescope (JWST) ay inaasahang magbibigay ng mas mataas na kalidad na data sa mga lumang galaxy mula sa panahon ng reionization, na nag-aalok ng higit na pag-unawa sa makabuluhang yugtong ito sa kasaysayan ng uniberso.

