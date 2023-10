Mga Bagong Star-Tracking Sensors I-enable ang Satellite Debris Detection

By

Ang mga star-tracking sensor ay ginagawa upang matulungan ang mga satellite na matukoy ang mga mapanganib na orbital debris na hindi nakikita mula sa lupa. Ginagamit ng mga star tracker ang kilalang posisyon ng mga bituin upang mapanatili ang tamang direksyon ng mga satellite. Ang Arcsec, isang Belgian spacecraft component specialist, ay nakikipagtulungan sa Portuguese space traffic management venture na NeuraSpace para bumuo ng isang debris-spotting star tracker na inaasahang maipapakita sa kalawakan sa 2025. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga sensor ng Arcsec sa kasalukuyang data ng NeuraSpace mula sa mga pampublikong pinagmumulan at teleskopyo sa lupa pakikipagsosyo, ang Portuges na pakikipagsapalaran ay masusubaybayan ang mas maliliit na orbital debris. Samantala, ang Redwire, na nakabase sa Jacksonville, Florida, ay nakabuo ng isang star tracker na maaaring makakita ng mga labi at naka-iskedyul na nasa orbit sa loob ng susunod na anim na buwan. Sinusuri din ng iba pang mga tagagawa ang pagbuo ng mga star tracker para sa pagtuklas ng mga labi.

Ang isang application para sa mga star tracker sa debris detection ay ang imaging ng mga bagay na hindi nakikipagtulungan sa malapit sa spacecraft. Ang True Anomaly, isang gumagawa ng satellite na nakabase sa Denver, ay nagpaplano na gumamit ng mga star tracker at camera ng Redwire SpectraTRAC para sa spacecraft na nakatuon sa layuning ito. Ipinaliwanag ni Luis Gomes, CEO ng maliit na satellite specialist na si AAC Clyde Space, na ang mga star tracker ay makaka-detect na ng mga hindi celestial na bagay, ngunit ang data na ito ay karaniwang binabalewala upang makatipid sa onboard na computing power.

Ang Arcsec ay nag-e-explore din ng mga paraan para i-retrofit ang mga star tracker na nasa orbit na para makakita ng mga debris. Ang kumpanya ay naghatid ng 50 star tracker sa ngayon, pangunahin sa mga komersyal na cubesat sa mababang orbit ng Earth. Ang pagkumbinsi sa mga customer ng star tracker na subaybayan din ang mga labi ay may kasamang ilang karagdagang gastos ngunit maaaring mapabuti ang imahe ng tatak ng mga operator. Ang partnership sa pagitan ng Arcsec at NeuraSpace ay nagbibigay ng insentibo para sa mga user ng star tracker na maging mga debris-watchdog, dahil ang mga customer ay makakatanggap ng mas mahusay na serbisyo at mga insight mula sa space traffic management platform.

