Natuklasan ng Bagong Pag-aaral ang Microplastics sa Ulap, Maaaring Makaapekto sa Klima

By

Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Environmental Chemistry Letters ay nagsiwalat ng pagkakaroon ng maliliit na microplastic particle sa cloud water na nakolekta mula sa matataas na lugar sa Japan. Ang microplastics, mula 7.1 hanggang 94.6 micrometers, ay nakita sa mga sample ng tubig sa ulap, na nagmumungkahi na maaaring naiimpluwensyahan ng mga ito ang pagbuo ng ulap at potensyal na nakakaapekto sa klima.

Ang mga microplastics, na mga particle na mas mababa sa 5 milimetro ang laki, ay natagpuan na na nakakahawa sa mga karagatan, ilog, lupa, at maging ang mga panloob na organo ng wildlife sa mundo. Ang isang lumalagong pangkat ng pananaliksik ay nagpakita din na ang microplastics ay maaaring dalhin sa pamamagitan ng atmospera, na tinatangay ng hangin sa pamamagitan ng hangin at sea spray at pagkatapos ay bumabagsak pabalik sa lupa sa ulan. Ngayon, ang bagong pag-aaral na ito ay nagmumungkahi na ang microplastics ay maaari ding naroroon sa mga ulap.

Kinokolekta ng mga mananaliksik ang mga sample ng cloud water gamit ang mga fine wire device at sinuri ang mga ito gamit ang mga diskarte sa imaging. Nakakita sila ng microplastics mula sa siyam na iba't ibang uri ng plastic, kabilang ang polyethylene, polypropylene, at polyethylene terephthalate. Ang bawat litro ng cloud water na sinuri ay naglalaman sa pagitan ng 6.7 at 13.9 microplastics, kahit na ang aktwal na mga numero ay maaaring mas mataas dahil sa potensyal na pagkawala ng particle sa panahon ng koleksyon.

Iminumungkahi ng pag-aaral na ang microplastics ay maaaring kumilos bilang cloud condensation nuclei o mga particle ng ice nucleus, na nakakaapekto sa pagbuo ng ulap. Ito ay maaaring magkaroon ng mga implikasyon para sa klima ng Earth, dahil ang mga ulap ay maaaring magpakita ng sikat ng araw at magpalamig sa planeta, o mag-ambag sa pagpapalabas ng mga greenhouse gases tulad ng methane at carbon dioxide, na nagpapainit sa Earth.

Gayunpaman, ang ilang mga eksperto ay nagtataas ng mga pagdududa tungkol sa direktang epekto ng microplastics sa pagbuo ng ulap. Nagtatalo sila na ang pagkakaroon ng microplastics sa mga ulap ay maaaring mangahulugan lamang na ang mga particle ay dinadala kasama ang masa ng hangin at hindi direktang nakakaimpluwensya sa proseso ng pagbuo ng ulap mismo.

Ang pagtukoy sa epekto ng mga plastik sa mga system, ecosystem, at kalusugan ng Earth ay napakahalaga, dahil sa inaasahang pagtaas ng produksyon ng basurang plastik. Sa tinatayang 26 bilyong metrikong tonelada ng basurang plastik na inaasahan sa pagitan ng 1950s at 2050, kailangan ng karagdagang pananaliksik upang lubos na maunawaan ang mga epekto ng microplastics sa pagbuo ng ulap at klima.

Pinagmumulan:

– Mga Liham ng Chemistry sa Kapaligiran

– Mongabay