Bagong Quantum Material: Indibidwal na Graphene Nanoribbons Nakipag-ugnayan sa Unang pagkakataon

Nakamit ng mga siyentipiko sa Empa at ng kanilang mga international collaborator ang isang malaking tagumpay sa quantum technology sa pamamagitan ng matagumpay na pakikipag-ugnayan sa indibidwal na atomically precise graphene nanoribbons. Ang mga graphene nanoribbons ay dalawang-dimensional na istruktura ng carbon na nagpapakita ng mga natatanging pisikal na katangian at iba't ibang mga electrical, magnetic, at optical effect. Gayunpaman, ang pag-aaral sa mga nanoribbon na ito ay mahirap, dahil ang kanilang mga quantum properties ay nagiging mas malinaw habang sila ay nagiging makitid. Sa pag-aaral na ito, gumamit ang mga mananaliksik ng carbon nanotube electrodes na may katulad na laki upang makipag-ugnayan sa mga solong graphene nanoribbons, na halos 1 nanometer lang ang lapad.

Sa pakikipagtulungan sa iba pang grupo ng pananaliksik, nakuha ng team ang atomically precise graphene nanoribbons mula sa nanotech@surfaces laboratory sa Empa at ang mga precursor molecule mula sa Max Planck Institute for Polymer Research. Ang carbon nanotubes ay pinalaki ng isang grupo sa Peking University, at ang computational analysis ay ginawa sa pakikipagtulungan sa University of Warwick.

Upang matiyak ang tumpak na pakikipag-ugnay sa pagitan ng mga nanoribbons at nanotube electrodes, ang mga mananaliksik ay kailangang maingat na ilipat at ihanay ang mga ito sa parehong substrate. Ang tagumpay ng eksperimento ay nakumpirma sa pamamagitan ng mga pagsukat ng transportasyon ng singil na isinagawa sa mababang temperatura. Inaasahan ng mga mananaliksik na ang matatag na mga epekto ng quantum ng mga graphene nanoribbons ay maaaring maobserbahan sa temperatura ng silid, na maaaring magkaroon ng makabuluhang implikasyon para sa disenyo ng mga materyal na quantum sa hinaharap. Ang pambihirang tagumpay na ito ay nagdadala sa amin ng isang hakbang na mas malapit sa pagsasakatuparan ng pangako ng teknolohiyang quantum, na may potensyal na baguhin ang iba't ibang larangan tulad ng computing, komunikasyon, at agham ng mga materyales.

Pinagmumulan:

– Ang mga mananaliksik ng Empa at ang kanilang mga internasyonal na collaborator ay matagumpay na nakakabit ng mga carbon nanotube electrodes sa mga indibidwal na atomically precise nanoribbons. Pinasasalamatan: Empa

– Pananaliksik na artikulo na inilathala sa Nature Electronics: “Ang mga indibidwal na mahahabang graphene nanoribbon ay nakipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga rolled-up na carbon nanotube electrodes” [Walang ibinigay na URL]

