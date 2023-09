Bumuo ang Australia ng CRISPR-Based Diagnostic Tool para sa Monkeypox Virus Detection

Ang mga mananaliksik sa Australia ay nakabuo ng isang groundbreaking diagnostic tool, MPXV-CRISPR, para sa pagtuklas ng monkeypox virus (MPXV). Ang tool na ito, ang una sa uri nito sa Australia, ay gumagamit ng teknolohiyang CRISPR upang makita ang virus nang may kahanga-hangang katumpakan at bilis. Ang pananaliksik, isang collaborative na pagsisikap na pinamumunuan ng Peter Doherty Institute for Infection and Immunity at ang Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, ay nai-publish sa The Lancet Microbe.

Habang ang teknolohiya ng CRISPR ay kilala sa mga kakayahan nito sa pag-edit ng genome, kamakailan lamang ay lumitaw ito bilang isang mahusay na tool para sa mga layunin ng diagnostic. Ang MPXV-CRISPR ay idinisenyo upang i-target ang mga partikular na genetic sequence na matatagpuan lamang sa MPXV virus. Ipinaliwanag ni Dr. Soo Jen Low ng Unibersidad ng Melbourne, isa sa mga co-first na may-akda ng pag-aaral, na ang mga diagnostic tool na nakabatay sa CRISPR ay kumikilos tulad ng mga super-tumpak na detective, na mabilis na nakikilala ang genetic na materyal na nauugnay sa mga partikular na pathogen.

Ang tool na MPXV-CRISPR ay naka-program upang makilala ang virus sa pamamagitan ng mga "gabay" ng engineering batay sa isang database ng 523 MPXV genome. Kapag ang viral DNA ay naroroon sa isang klinikal na sample, ang CRISPR system ay ginagabayan sa target at naglalabas ng signal na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng virus. Ang sensitivity at katumpakan na mga antas ng paraan ng pagsubok na ito ay maihahambing sa gold-standard na mga pamamaraan ng PCR ngunit may kalamangan sa paghahatid ng mga resulta sa isang bahagi ng oras.

Ang isa sa mga groundbreaking na tampok ng MPXV-CRISPR ay ang bilis kung saan ito makapagbibigay ng diagnosis. Ang mga tradisyunal na diagnostic ng monkeypox ay kadalasang umaasa sa mga sentralisadong setting ng laboratoryo, na maaaring magresulta sa pagkaantala ng ilang araw bago makuha ang mga resulta ng pagsusulit. Sa kabaligtaran, maaaring makita ng MPXV-CRISPR ang virus sa loob lamang ng 45 minuto, na nagbibigay-daan para sa mabilis na pagtuklas sa lugar.

Ang pangkat ng pananaliksik ay nagtatrabaho na ngayon sa pag-angkop sa MPXV-CRISPR sa isang portable na aparato na maaaring i-deploy sa mga lugar ng pangangalaga sa buong bansa. Ito ay magbibigay-daan sa mas mabilis at mas madaling pag-diagnose, lalo na sa mga malalayong lugar o lugar na may limitadong mapagkukunan. Nilalayon ng team na baguhin nang lubusan ang pamamahala ng monkeypox, pagbutihin ang mga resulta ng pasyente, at pahusayin ang pagtugon sa kalusugan ng publiko sa mga paglaganap sa hinaharap.

Ang pakikipagtulungan sa pananaliksik ay kinasasangkutan ng Peter Doherty Institute, ang Walter at Eliza Hall Institute of Medical Research, ang Melbourne Sexual Health Center, at Monash University.

