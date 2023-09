Ipinapakilala ang MPXV-CRISPR: Isang Rebolusyonaryong Diagnostic Tool para sa Monkeypox Virus

Isang pangkat ng mga siyentipiko mula sa Peter Doherty Institute for Infection and Immunity at ang Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research ay nakabuo ng isang groundbreaking diagnostic tool na tinatawag na MPXV-CRISPR. Na-publish sa The Lancet Microbe, ang tool na ito ay gumagamit ng CRISPR na teknolohiya upang matukoy ang monkeypox virus (MPXV) sa mga klinikal na sample nang mabilis at tumpak, na nalampasan ang mga kasalukuyang pamamaraan ng diagnostic. Partikular nitong tina-target ang mga genetic sequence na natatangi sa MPXV, na ginagawa itong unang CRISPR-based na diagnostic na paraan ng uri nito sa Australia.

Ang teknolohiyang CRISPR, na kilala sa mga kakayahan sa pag-edit ng genome nito, ay ginagamit na ngayon para sa mga layuning diagnostic. Si Dr. Soo Jen Low, isang Opisyal ng Pananaliksik sa Doherty Institute at co-first author ng pag-aaral, ay naglalarawan ng mga diagnostic na nakabatay sa CRISPR bilang mga tumpak na detective na tumutukoy sa mga partikular na pahiwatig na may kaugnayan sa pagkakaroon ng mga pathogen. Sa kaso ng MPXV-CRISPR, ito ay "na-program" upang makilala ang virus sa pamamagitan ng mga gabay sa inhinyero na nagbubuklod sa mga partikular na bahagi ng viral DNA.

Kapag ang viral DNA ay nakita sa isang klinikal na sample, ang CRISPR system ay ginagabayan patungo sa target at naglalabas ng signal upang ipahiwatig ang pagkakaroon ng virus. Nakakamit ng diagnostic method na ito ang maihahambing na sensitivity at precision sa gold-standard na mga pamamaraan ng PCR ngunit sa isang fraction ng oras.

Isa sa mga groundbreaking na tampok ng MPXV-CRISPR ay ang bilis nito sa pagbibigay ng diagnosis. Ang mga kasalukuyang diagnostic ng monkeypox ay kadalasang tumatagal ng mga araw upang magbigay ng mga resulta, samantalang ang MPXV-CRISPR ay maaaring makakita ng virus sa loob lamang ng 45 minuto. Kasalukuyang nagsusumikap ang team sa pag-adapt ng teknolohiyang ito sa isang portable na device na magagamit para sa on-site na pagtuklas ng monkeypox virus sa iba't ibang setting ng pangangalagang pangkalusugan.

Si Dr. Shivani Pasricha, isang Senior Research Officer sa Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research at co-senior author ng pag-aaral, ay binibigyang-diin ang potensyal na epekto ng MPXV-CRISPR sa kalusugan ng publiko. Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng access sa mabilis at maaasahang mga diagnosis, lalo na sa mga lugar na may limitadong mapagkukunan o malalayong lokasyon, ang desentralisadong diskarte na ito sa pagsusuri ay maaaring mapabilis ang paggamot at mapahusay ang mga resulta ng pasyente.

Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga institusyon ng pananaliksik ay kinasasangkutan ng Doherty Institute, Walter at Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne Sexual Health Center, at Monash University.

Source:

– Soo Jen Low et al, Mabilis na pagtuklas ng monkeypox virus gamit ang CRISPR-Cas12a mediated assay: isang laboratory validation at evaluation study, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9