Pagbubunyag sa Iba't-ibang at Ebolusyonaryong Kasaysayan ng mga Buwaya

Ang mga buwaya, na may matigas na nakabaluti na balat at mapanlinlang na mga gawi, ay madalas na pumukaw ng mga pag-iisip tungkol sa mga sinaunang hayop na nanatiling hindi nagbabago sa loob ng milyun-milyong taon. Gayunpaman, ang kamakailang pananaliksik ay naglabas ng isang mas pabago-bago at magkakaibang ebolusyonaryong nakaraan para sa mga kamangha-manghang nilalang na ito.

Bagama't kasalukuyang may humigit-kumulang 28 na kilalang buhay na species ng buwaya, ito ay kumakatawan lamang sa isang bahagi ng magkakaibang grupo na umiral sa buong kasaysayan. Dalawang bagong pag-aaral ang nagbigay liwanag sa pinagmulan ng mga crocodilian at ang kanilang malawakang pamamahagi sa buong mundo, pati na rin ang pag-unlad ng kanilang katangian na mabagal na paglaki.

Ayon sa mga pag-aaral na ito, ang mas malaking modernong grupo ng mga crocodilian ay malamang na nagmula sa Europa humigit-kumulang 145 milyong taon na ang nakalilipas. Mula roon, ang kanilang mga ninuno ay naghiwalay sa iba't ibang mga linya, na may mga buwaya na nagkakaroon ng kakayahang magparaya sa tubig-alat. Ang adaptasyon na ito ay nagpapahintulot sa kanila na kumalat sa buong mundo, samantalang ang mga alligator ay nanatiling nakakulong sa mga kapaligiran ng tubig-tabang. Ang mga natuklasan na ito ay nai-publish sa Royal Society Open Science.

"Ang kakayahan ng mga buwaya na tumawid sa mga anyong tubig-alat ay nagbigay-daan sa kanila na maging mas malawak sa heograpiya kumpara sa mga alligator," paliwanag ni Propesor Paul Barrett, isang paleontologist sa Natural History Museum na kasangkot sa pananaliksik. "Ang iba't ibang mga subgroup ng crocodile ay umunlad at nagmula sa iba't ibang mga rehiyon."

Bilang karagdagan sa pagsubaybay sa kasaysayan ng ebolusyon at pamamahagi ng mga buwaya, sinisiyasat din ng pananaliksik ang kanilang natatanging mga pattern ng paglago. Ang mabagal na rate ng paglaki na naobserbahan sa mga modernong buwaya ay natagpuan na isang pangalawang adaptasyon na wala sa kanilang malalayong kamag-anak. Ang pag-aaral na ito, na itinampok sa Current Biology, ay nagsiwalat din na ang mga buwaya at mga ibon, na malapit na magkaugnay, ay nagpakita ng magkakaibang mga diskarte sa physiological sa loob ng mahigit 220 milyong taon.

Ang mayaman at iba't ibang ebolusyonaryong kasaysayan ng mga crocodilian ay kinabibilangan ng mga kamangha-manghang nilalang na malaki ang pagkakaiba sa kanilang kasalukuyang mga katapat. Ang ilang mga sinaunang buwaya ay kumakain ng halaman, nagtataglay ng mga kumplikadong ngipin na katulad ng mga mammal at malamang na kumakain ng iba't ibang prutas, tubers, at ferns. Ang mga karagdagang species ay may mga adaptasyon sa dagat, tulad ng mga flippers sa halip na mga paa at naka-streamline na katawan. Ito ay nagpapakita na ang mga crocodilian ay nag-explore ng isang hanay ng mga ekolohikal na lugar sa kanilang kasaysayan.

Sa pamamagitan ng pag-aaral ng pagkakaiba-iba na ito, ang mga mananaliksik ay nakakakuha ng pananaw sa iba't ibang kasaysayan ng buhay ng mga buwaya. Habang ang malalaking reptilya ay madalas na nauugnay sa mabagal na paglaki, ang mga sinaunang buwaya ay talagang mabilis na lumaki at aktibo. Ang paglipat sa mas mabagal na paglaki ay naganap sa mas huling yugto ng kanilang ebolusyon at hindi lamang iniuugnay sa kanilang semi-aquatic na pamumuhay.

Bagama't maraming tanong ang nananatili tungkol sa mga partikular na pag-trigger para sa pinabagal na paglaki at mga pagbabago sa ebolusyon sa mga buwaya, ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang kamangha-manghang kasaysayan at ang mga kahanga-hangang adaptasyon na kanilang binuo sa paglipas ng panahon.

