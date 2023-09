Pinagmamasdan ng mga Astronomo ang mga Radio Waves mula sa Type Ia Supernova sa Unang pagkakataon

Ang mga astronomo ay nakagawa ng isang hindi pa nagagawang pagtuklas sa pamamagitan ng pag-detect ng mga radio wave na ibinubuga mula sa isang Type Ia supernova. Ang groundbreaking na obserbasyon na ito ay nagpapakita ng mga bagong insight sa likas na katangian ng white dwarf explosions at kanilang helium-rich environment.

Ang type Ia supernovae ay mga nuclear explosions na nangyayari sa white dwarf star. Ang mga ito ay malawakang ginagamit ng mga astronomo upang sukatin ang mga distansyang kosmolohiya at pag-aralan ang pagpapalawak ng Uniberso. Gayunpaman, ang eksaktong mekanismo sa likod ng Type Ia supernovae ay hindi lubos na nauunawaan. Ito ay pinaniniwalaan na ang pagsabog ay na-trigger ng mass accretion mula sa isang kasamang bituin, kung saan ang accreted na materyal ay pangunahing binubuo ng hydrogen. Gayunpaman, ipinagpalagay din na ang mga white dwarf ay maaaring mag-accrete ng helium mula sa isang kasamang bituin na nawalan na ng panlabas na layer ng hydrogen.

Isa sa mga misteryong nakapalibot sa mga pagsabog ng white dwarf ay ang pag-uugali ng hinubad na bagay mula sa kasamang bituin. Hindi lahat ng materyal ay nahuhulog sa puting dwarf; ang ilan sa mga ito ay bumubuo ng isang ulap ng circumstellar na materyal sa paligid ng binary star system. Inaasahan na ang mga shockwaves mula sa pagsabog na naglalakbay sa circumstellar material na ito ay magpapasigla sa mga atomo at magreresulta sa paglabas ng malalakas na radio wave. Sa kabila ng maraming mga obserbasyon ng Type Ia supernovae na nagaganap sa loob ng isang ulap ng circumstellar material, ang mga radio wave emissions ay hindi pa natukoy hanggang ngayon.

Ang isang internasyonal na pangkat ng mga mananaliksik, kabilang ang mga miyembro mula sa Stockholm University at ang National Astronomical Observatory of Japan, ay nakakita ng isang Type Ia supernova na sumabog noong 2020. Nalaman nila na ang supernova na ito ay napapalibutan ng circumstellar material na pangunahing binubuo ng helium. Bukod pa rito, matagumpay nilang natukoy ang mga radio wave mula sa supernova. Ang paghahambing ng naobserbahang lakas ng radio wave sa mga teoretikal na modelo, natukoy ng mga mananaliksik na ang puting dwarf ay nakakakuha ng materyal sa bilis na humigit-kumulang 1/1000 ang masa ng Araw bawat taon. Ito ang unang nakumpirma na Type Ia supernova na na-trigger ng mass accretion mula sa isang kasamang bituin na may panlabas na layer na pangunahing binubuo ng helium.

Ang pagtuklas ng mga radio wave mula sa mayaman sa helium na Type Ia supernova na ito ay inaasahang magpapalalim sa ating pag-unawa sa mekanismo ng pagsabog at sa mga kundisyon na humahantong sa isang Type Ia supernova. Plano ng research team na ipagpatuloy ang paghahanap ng mga radio emissions mula sa iba pang Type Ia supernovae upang makakuha ng karagdagang insight sa ebolusyon na humahantong sa mga sumasabog na kaganapang ito.

