Pag-unlock sa mga Lihim ng Cell Behavior sa Soft Substrates: Isang Paradigm Shift sa Mechanobiology

Ang isang pangkat ng pananaliksik mula sa University of Turku at Turku Bioscience Center, sa pakikipagtulungan sa Misvik Biology Ltd, ay nakabuo ng isang groundbreaking na paraan para sa pag-aaral kung paano kumikilos ang mga selula ng kanser sa parehong malambot at matigas na mga kapaligiran sa tissue. Ang tradisyonal na paniniwala ay na ang mga cell ay may posibilidad na kumalat at lumalaki nang higit pa sa mas matigas na mga ibabaw. Gayunpaman, hinahamon ng pag-aaral na ito ang pagpapalagay na iyon at nagbubukas ng mga bagong paraan para sa pananaliksik sa biology ng cancer at tissue engineering.

Gumamit ang team ng computational modeling at isang malawak na hanay ng mga kondisyon ng paglago upang ihambing ang pag-uugali ng cell sa malambot at matigas na ibabaw nang napakahusay. Gumamit sila ng isang automated na makina upang mag-microprint ng iba't ibang pinaghalong protina sa mga ibabaw na ito, na ginagaya ang mga protina na pumapalibot sa mga cell sa katawan at nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kapaligiran ng tissue.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral ay nagpakita na ang tamang kumbinasyon ng mga protina ay maaaring suportahan ang paglaki ng cell sa malambot na mga ibabaw, na nagbibigay ng mahalagang mga pahiwatig ng kaligtasan. Hinahamon nito ang umiiral na paradigm at nag-aalok ng mga bagong posibilidad para sa pananaliksik sa parehong biology ng cancer at tissue engineering. Naniniwala ang pangkat ng pananaliksik na sa pamamagitan ng paggamit ng mas magkakaibang mga pinaghalong protina sa kultura ng cell, maaari silang lumikha ng isang mas physiological setting sa labas ng katawan, na nagbibigay-daan para sa mas epektibong pagmomodelo ng mga may sakit at malusog na estado.

Ang pananaliksik na ito ay nagbigay din ng liwanag sa kung paano ang mga cell ay maaaring sumunod, gumana, at magsenyas ng epektibo sa malambot na mga substrate. Nagdulot ito ng isang pangunahing pagbabago sa aming pag-unawa sa mechanobiology. Ang mga insight na ito ay may potensyal na mapabuti ang aming pag-unawa sa pag-unlad ng cancer at bumuo ng mga bagong diskarte para sa tissue engineering.

Sa pangkalahatan, natuklasan ng pag-aaral na ito ang mahalagang kaalaman tungkol sa pag-uugali ng cell sa malambot na mga substrate, hinahamon ang mga umiiral na paniniwala at pagbubukas ng mga bagong paraan para sa hinaharap na pananaliksik sa biology ng kanser at tissue engineering.

Source:

– James RW Conway et al, Sinusuportahan ng mga tinukoy na extracellular matrix compositions ang stiffness-insensitive cell spreading at adhesion signaling, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023).