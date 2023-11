Ang Kaakit-akit na Mundo ng Fungal Carnivory: Paano Nabibitag at Nahuhukay ng Manlait ang Manghuhuli

By

Ang isang kamakailang pag-aaral ay nagbigay ng mga bagong pananaw sa masalimuot na proseso ng molekular na kasangkot kapag ang isang carnivorous fungus ay kumukuha at kumonsumo ng biktima nito. Nakatuon ang pananaliksik sa Arthrobotrys oligospora, isang species ng fungus na karaniwang kumukuha ng mga sustansya mula sa nabubulok na organikong bagay ngunit maaaring gumamit ng predation kapag nahaharap sa gutom o pagkakaroon ng mga kalapit na bulate.

Habang ang mga nakaraang pag-aaral ay nagbigay ng kaunting liwanag sa biology ng mga predator-prey na relasyon sa fungi, ang mga detalye ng molekular ng prosesong ito ay nanatiling hindi alam. Upang matugunan ang agwat sa kaalaman na ito, ang isang pangkat na pinamumunuan ni Hung-Che Lin ng Academia Sinica sa Taipei ay nagsagawa ng isang serye ng mga eksperimento sa lab gamit ang nematode worm na Caenorhabditis elegans.

Gamit ang isang pamamaraan na tinatawag na RNAseq, sinuri ng mga mananaliksik ang aktibidad ng iba't ibang mga gene sa A. oligospora sa iba't ibang yugto ng predation. Natuklasan nila ang ilang mga pangunahing proseso ng biyolohikal na lumilitaw na gumaganap ng mahahalagang papel sa mapanlinlang na pag-uugali ng fungus na ito.

Iminumungkahi ng mga natuklasan na kapag naramdaman ni A. oligospora ang isang uod, mayroong pagtaas sa pagtitiklop ng DNA at produksyon ng ribosome. Kasunod nito, mayroong isang upregulation ng mga gene na nag-encode ng mga protina na kasangkot sa pagbuo at paggana ng bitag, kabilang ang mga sikretong worm-adhesive na protina at isang bagong natukoy na pamilya ng mga protina na tinatawag na "trap enriched proteins" (TEP).

Sa wakas, kapag ang A. oligospora ay nagpalawak ng mga filamentous na istruktura sa worm upang matunaw ito, ang mga gene na nag-encode ng iba't ibang enzyme na kilala bilang mga protease ay nagiging mas aktibo, partikular na ang isang pangkat na kilala bilang metalloproteases. Ang mga protease na ito ay may pananagutan sa pagsira ng mga protina, na nagpapahiwatig ng kanilang papel sa pagtulong sa pagtunaw ng worm.

Ang mga natuklasang ito ay hindi lamang nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga mekanismo ng molekular na pinagbabatayan ng A. oligospora predation ngunit naglalatag din ng batayan para sa hinaharap na pananaliksik sa iba pang pakikipag-ugnayan ng fungal predator-prey.

FAQ:

Q: Ano ang RNAseq?

A: Ang RNAseq ay isang pamamaraan na ginagamit upang pag-aralan ang expression ng gene sa pamamagitan ng pagsukat sa antas ng mga molekula ng RNA sa isang sample. Nagbibigay ito ng mahahalagang insight sa aktibidad ng iba't ibang mga gene sa iba't ibang mga punto ng oras.

Q: Ano ang mga protease?

A: Ang mga protease ay mga enzyme na responsable sa paghiwa-hiwalay ng mga protina sa mas maliliit na peptide o amino acid. Naglalaro sila ng mahahalagang papel sa iba't ibang biological na proseso, kabilang ang panunaw.

Q: Ano ang metalloprotease?

A: Ang mga metalloproteases ay isang klase ng mga protease na nangangailangan ng mga metal ions, tulad ng zinc, para sa kanilang aktibidad na enzymatic.

