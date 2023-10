Pagsisiyasat sa Time Perception sa Autism: Isang Mas Malalim na Pag-unawa sa Pamamagitan ng Mga Modelong Hayop

Ang pagdama sa oras ay isang mahalagang aspeto ng kaalaman ng tao at hayop, na nakakaapekto sa paggawa ng desisyon, memorya, komunikasyon, at kontrol sa motor. Ang kasamang propesor na si Fuat Balci mula sa Unibersidad ng Michigan ay malalim na pinag-aaralan ang mga gawain ng isip ng tao at hayop, na pinag-aaralan ang kahulugan ng oras at ang mga pagkakatulad at pagkakaiba nito sa mga species.

Partikular na nakatuon ang Balci sa scalar timing, isang pangunahing tampok ng time perception na ibinahagi ng iba't ibang species. Habang tumataas ang mga agwat ng oras, bumababa ang katumpakan ng panloob na timing, katulad ng pixelation sa screen ng telebisyon. Iminumungkahi nito na ang pag-andar ng stopwatch ng utak ng tao ay ebolusyonaryong napanatili at maihahambing sa iba't ibang mga species.

Ang pag-unawa sa time perception ay may praktikal na implikasyon, kabilang ang mga insight sa ebolusyonaryong pundasyon ng isip ng tao at ang paggamit ng mga modelo ng hayop upang pag-aralan ang utak ng tao. Ang pananaliksik ni Balci ay nagbibigay-daan din para sa paggalugad ng mga pagkagambala sa pagdama sa oras na nauugnay sa mga neurological disorder tulad ng autism, na posibleng humahantong sa mga therapeutic intervention.

Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga indibidwal na may autism ay maaaring magkaroon ng mga pagkagambala sa kanilang panloob na orasan, na nagreresulta sa isang mas mataas na pakiramdam ng kawalan ng katiyakan. Ang tumaas na kawalan ng katiyakan ay maaaring mag-ambag sa paulit-ulit na pag-uugali at iba pang katangian ng autism. Nilalayon ng Balci na alisan ng takip ang kaugnayan sa pagitan ng mga kakulangan sa pang-unawa sa oras at ang mas malawak na mga sintomas ng autism.

Sa pamamagitan ng kanyang proyekto, na pinamagatang "NeVRo: Pagsasama-sama ng calcium imaging, optogenetics at virtual reality upang siyasatin ang panloob na orasan sa autism," gumagamit si Balci ng mga modelo ng autistic na hayop upang tuklasin ang papel ng pagdama ng oras sa mga karamdaman sa autism spectrum. Nililimitahan ng mga tradisyunal na kapaligiran sa pagsubok ng hayop sa maliliit na kahon ang pagmamasid sa mga natural na gawi. Nalampasan ng Balci ang limitasyong ito sa pamamagitan ng paglikha ng mga kondisyon sa pagsubok na may bisa sa ekolohiya gamit ang teknolohiyang virtual reality.

Sa pang-eksperimentong setup ng Balci, ang mga daga ay tumatakbo sa isang nasuspinde na bola, na kinokontrol ang kanilang mga paggalaw sa isang virtual na setting. Ang diskarte na ito ay nagbibigay ng isang mas makatotohanang kapaligiran sa pagsubok at nagbibigay-daan para sa pagmamasid ng indibidwal na aktibidad ng neuron sa isang antas ng cellular. Pinagsasama ng Balci ang virtual reality sa mga makabagong teknolohiya tulad ng calcium imaging at optogenetics upang manipulahin ang mga partikular na neuron at pag-aralan ang mga pattern ng aktibidad ng utak.

Ang pinagsamang diskarte na ito ay higit pa sa simpleng pagsusuri ng mga modelo ng hayop para sa mga sakit at gamot ng tao. Ang malalim na phenotyping ni Balci ay nagsasangkot ng pagsusuri sa mga nakikitang katangian at katangian upang posibleng maitama ang nagambalang aktibidad ng utak na nakikita sa autism.

Ang pananaliksik ni Balci ay naglalayong magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga mekanismo ng pag-iisip at ang kanilang papel sa mga karamdaman tulad ng autism. Sa pamamagitan ng pagtugon sa mga pangunahing sintomas ng autism, umaasa siyang matuklasan ang isang karaniwang pinagbabatayan na dahilan. Ang paggalugad na ito ay may potensyal na magbukas ng mas malalim na pag-unawa sa mga pagkagambala sa pag-iisip sa gitna ng autism at magbigay daan para sa mas epektibong mga interbensyon sa paggamot.

Pinagmumulan:

– University of Michigan Department of Biological Sciences (UM Biological Sciences)

– Fuat Balci, Associate Professor sa UM Biological Sciences