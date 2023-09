Pag-unawa sa Bacterial Motors: Mga Implikasyon para sa Mahusay na Nanomachines

Ang mga mananaliksik mula sa Nagoya University, Osaka University, at Nagahama Institute of Bio-Science and Technology ay nakagawa ng mga makabuluhang pagtuklas tungkol sa paggalaw ng bakterya at ang mga potensyal na aplikasyon nito sa pagbuo ng mga nanomachines. Ang koponan, na pinamumunuan ni Propesor Emeritus Michio Homma at Propesor Seiji Kojima, ay nakilala ang papel ng molekula ng FliG sa flagellar layer, o ang "motor," ng bakterya.

Ang flagellar motor sa bacteria ay may rotor at stator. Ang stator ay gumagana bilang ang makina, habang ang rotor ay umiikot batay sa paghahatid ng pag-ikot ng stator. Ang mekanismong ito ay nagpapahintulot sa bakterya na sumulong o paatras. Ang C ring, isang kumplikadong protina, ay kumokontrol sa paggalaw na ito. Ang molekula ng FliG sa loob ng C ring ay gumaganap bilang isang clutch, na pinapadali ang paglipat sa pagitan ng pasulong at paatras na paggalaw.

Inimbestigahan ng mga mananaliksik ang G215A mutant ng FliG molecule, na nagiging sanhi ng permanenteng clockwise rotation ng motor. Sa pamamagitan ng kanilang pag-aaral, natuklasan ng koponan na ang mga pagbabago sa istraktura ng FliG at ang pakikipag-ugnayan ng mga molekula ng tubig sa paligid nito ay responsable para sa clockwise motion. Nagaganap din ang mga pagbabagong ito sa normal na anyo ng FliG kapag umiikot ito nang pakanan. Ang mga pagkakaiba sa istruktura ay nagbibigay-daan sa bakterya na lumipat sa pagitan ng pasulong at paatras na paggalaw bilang tugon sa kanilang kapaligiran.

Ang pag-unawa sa mga pisikal na katangian ng protina ng FliG ay isang pambihirang tagumpay sa pag-unawa sa molekular na mekanismo ng rotational switching sa mga motor. Ang mga natuklasan ay nagbibigay daan para sa pagbuo ng mga compact na motor na may mas mataas na kahusayan sa conversion ng enerhiya. Maaaring magamit ang kaalamang ito sa pagdidisenyo ng mga artipisyal na nanomachines na may tumpak na kontrol sa kanilang pag-ikot. Ang mga pagsulong na ito ay may potensyal na baguhin ang iba't ibang larangan, tulad ng medisina at disenyo ng artipisyal na buhay.

Ang pag-aaral, na inilathala sa iScience, ay nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang pasulong sa aming pag-unawa sa mga bacterial motor at ang kanilang mga potensyal na implikasyon para sa pagbuo ng mas mahusay na nanomachines. Nagbubukas ito ng mga bagong paraan para sa pananaliksik sa nanotechnology at engineering, na nag-aalok ng mga kapana-panabik na posibilidad para sa hinaharap na mga pagsulong sa teknolohiya.

Source:

Tatsuro Nishikino et al. Ang mga pagbabago sa hydrophobic network ng FliGMC domain ay nag-uudyok ng rotational switching ng flagellar motor, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [Nagoya University]