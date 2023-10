Ang mga Bituin ay Posibleng Hiwain sa Kalahati ng "Relativistic Blades," Ayon sa isang Bagong Pag-aaral

By

Ang isang bagong pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik sa Center for Cosmology and Particle Physics sa New York University ay nagmumungkahi na ang mga bituin ay maaaring hatiin sa kalahati ng "relativistic blades," na napakalakas na pag-agos ng plasma na hugis ng napakalakas na magnetic field. Ang mga star-spliting blade na ito ay posibleng ipaliwanag ang ilan sa pinakamaliwanag na pagsabog sa uniberso, na kilala bilang gamma-ray bursts (GRBs).

Ang mga GRB ay napakalakas na mga pagsabog sa kalangitan, ngunit madalas na nangyayari ang mga ito sa napakalayo para maobserbahan natin ang mga ito nang detalyado. Ang mga pagsabog na ito ay naisip na nabuo sa pamamagitan ng alinman sa mga itim na butas o magnetar, na napaka-magnetize ng mga neutron na bituin. Gayunpaman, ang mabagal na pagkupas ng ilang GRB ay naging mahirap para sa mga astronomo na ipaliwanag.

Sa bagong pag-aaral na ito, iminungkahi ng mga may-akda na ang mga matagal na GRB na ito ay maaaring magresulta mula sa pagkamatay ng malalaking bituin. Kapag namatay ang isang bituin, bumagsak ang core nito, na bumubuo ng neutron star na napapalibutan ng hydrogen at helium layer. Sa pamamagitan ng mabilis na compression at pag-ikot, ang neutron star na ito ay makakakuha ng napakalakas na magnetic field, na ginagawa itong magnetar.

Ang magulong kapaligiran na nakapalibot sa isang bagong panganak na magnetar ay nagiging sanhi ng pag-ikot ng paligid nito sa isang baliw na paraan dahil sa matinding radiation at magnetic field. Ang nakaraang pananaliksik ay nagmumungkahi na ang isang jet ay bumubuo sa kahabaan ng spin axis ng magnetar bilang isang resulta. Gayunpaman, natuklasan ng mga mananaliksik sa pag-aaral na ito na ang mga magnetic field ng magnetar ay maaari ding gumawa ng mga pagsabog ng radiation sa kahabaan ng ekwador nito.

Ang mga pagsabog ng radiation na ito, na hinubog ng mga puwersang sentripugal ng umiikot na bituin, ay bumubuo ng isang talim na gumagalaw sa bituin sa halos bilis ng liwanag. Ang enerhiya na dala ng "relativistic blade" na ito ay mas malaki kaysa sa isang pagsabog ng supernova at maaaring epektibong hatiin ang bituin sa kalahati habang naglalakbay ito palabas. Ang talim ay patuloy na naglalakbay para sa isang makabuluhang distansya bago mawalan ng momentum, na posibleng ipaliwanag ang mabagal na pagkupas ng ilang mga GRB.

Sa panahon ng paglalakbay nito, ang talim ay nag-iipon din ng mas maraming materyal, na nagpapalakas sa mapanirang kapangyarihan nito. Bukod pa rito, ang talim ay nagdudulot ng mga kawalang-tatag sa loob mismo ng bituin, na humahantong sa pangwakas na pagkamatay nito.

Bagama't ang pag-aaral na ito ay nagsisilbing ipakita ang pagiging totoo ng relativistic blades na nagpapaliwanag sa mga GRB, layunin ng pananaliksik sa hinaharap na suriin kung paano umuusbong ang mga blades na ito sa paglipas ng panahon at maunawaan ang proseso ng stellar death na nauugnay sa kanila. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga pangunahing pirma ng ganitong uri ng pagsabog, makukumpirma ng mga siyentipiko kung nakaayon ang mga dating naobserbahang GRB sa modelong ito.

