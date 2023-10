Nakatakdang Ilunsad ng United Launch Alliance ang Unang Vulcan Rocket sa Bisperas ng Pasko

By

London, 26 Oktubre 2023 – Opisyal na inihayag ng United Launch Alliance (ULA), isang kilalang joint venture sa pagitan ng Boeing at Lockheed Martin, ang mga plano nitong simulan ang inaugural flight ng pinakaaabangang Vulcan rocket sa Bisperas ng Pasko, gaya ng iniulat ng CNBC. Inihayag ni Tory Bruno, ang CEO ng ULA, ang kapana-panabik na pag-unlad na ito sa kanyang pagharap sa CNBC Technology Executive Council Summit. Ang window ng paglulunsad ay nakatakdang magmula sa ika-24 hanggang ika-26 ng Disyembre.

Masigasig na pinamamahalaan ng ULA ang pagtatayo at kwalipikasyon ng itaas na yugto ng Vulcan rocket, na may inaasahang petsa ng pagkumpleto na itinakda para sa Nobyembre. Gayunpaman, kung sakaling magkaroon ng anumang hindi inaasahang pagkaantala, muling iiskedyul ng ULA ang paglulunsad para sa Enero upang matiyak ang isang maayos at matagumpay na misyon. Ang paglulunsad ng Vulcan ay nakatagpo ng ilang mga pag-urong sa unang bahagi ng taong ito, kabilang ang isang pagsabog ng makina sa panahon ng pagsubok na isinagawa ng supplier nito, ang Blue Origin.

Ang groundbreaking na Cert-1 mission ang magiging debut venture para sa Vulcan rocket at kasangkot ang transportasyon ng isang komersyal na lunar lander, na binuo ng Astrobotic, kasama ang isang payload para sa Celestis. Ang pambihirang kargamento na ito ay magsisilbing serbisyong pang-alaala, na nagdadala ng mga itinatangi na abo ng mga indibidwal na nagnanais na maihimlay sa walang hanggang kalawakan ng kalawakan.

Pagkatapos ng matagumpay na paglulunsad ng Vulcan, naiisip ng ULA ang maraming paglulunsad para sa 2024, na may kasunod na pagbilis sa dalas ng paglulunsad sa isang dalawang linggong iskedyul sa huling kalahati ng 2025. Kamakailan ay nakakuha ng kontrata ang ULA upang ilunsad ang mga Kuiper satellite ng Amazon, na nagreresulta sa isang balanseng backlog na humigit-kumulang 50-50 sa pagitan ng mga proyekto ng gobyerno at komersyal.

Mga Madalas Itanong

1. Ano ang ULA?

Ang United Launch Alliance (ULA) ay isang joint venture sa pagitan ng aerospace giants na Boeing at Lockheed Martin, na dalubhasa sa mga serbisyo sa paglulunsad ng kalawakan. Ang ULA ay kilala sa pag-deploy ng mga cutting-edge na rocket at mga payload sa kalawakan.

2. Ano ang Vulcan rocket?

Ang Vulcan rocket ay isang makabagong space launch vehicle na binuo ng ULA. Kinakatawan nito ang susunod na henerasyon ng mga rocket na ininhinyero upang maghatid ng iba't ibang mga kargamento sa orbit, kabilang ang mga satellite at crewed spacecraft.

3. Ano ang misyon ng Cert-1?

Ang Cert-1 na misyon ay tumutukoy sa mahalagang pagpapasinaya ng paglipad ng Vulcan rocket. Magdadala ito ng isang komersyal na lunar lander na nilikha ng Astrobotic, pati na rin ang isang memorial payload para sa Celestis, na nagdadala ng mga abo ng mga indibidwal na nagnanais ng celestial resting place.

4. Ano ang window ng paglulunsad para sa Vulcan rocket?

Ang window ng paglulunsad para sa Vulcan rocket ay naka-iskedyul mula ika-24 hanggang ika-26 ng Disyembre. Gayunpaman, sa kaganapan ng mga hindi inaasahang pangyayari, ang paglulunsad ay maaaring iiskedyul muli para sa Enero upang matiyak ang isang ligtas at matagumpay na misyon.

5. Ano ang mga plano sa paglulunsad ng ULA sa hinaharap?

Pagkatapos ng debut ng Vulcan rocket, nilalayon ng ULA na magsagawa ng maraming paglulunsad sa 2024, unti-unting pinapataas ang dalas ng paglulunsad sa bawat iba pang linggo sa ikalawang kalahati ng 2025. Nag-ambag ang kamakailang kontrata sa paglulunsad ng satellite ng Amazon Kuiper sa isang balanseng backlog ng mga proyekto ng gobyerno at komersyal.