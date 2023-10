Nakikilahok ang UCF sa International Observe the Moon Night

Ang UCF, na kilala rin bilang SpaceU, ay muling sumali sa pandaigdigang kaganapan, International Observe the Moon Night, upang itaas ang kamalayan tungkol sa lunar science at paggalugad. Magho-host ang unibersidad ng sarili nitong Observe the Moon Knight sa Oktubre 21, na magbibigay ng libreng access sa mga teleskopyo at mga aktibidad na nauugnay sa espasyo sa paligid ng Reflecting Pond. Ang kaganapan ay bukas sa publiko.

Sa panahon ng kaganapan, ang mga eksperto sa espasyo ng UCF ay magagamit upang tulungan ang mga dadalo sa pagmamasid sa buwan mula sa campus. Ang kaganapan ay magaganap mula 6-8 ng gabi, na magbibigay-daan sa mga kalahok na tamasahin ang mga tanawin ng buwan bago maging masyadong madilim ang kalangitan. Ang UCF College of Sciences Assistant Professor of Physics, Adrienne "Addie" Dove, ay nagsasaad na kahit na sa oras na iyon, ang buwan ay makikita pa rin.

Sasamahan ni Propesor Yan Fernandez si Dove sa kaganapan upang magbahagi ng mga insight tungkol sa kanilang pananaliksik na nauugnay sa buwan, kabilang ang misyon ng Lunar-VISE ng NASA. Nakatuon ang misyon na ito sa paggalugad sa isang partikular na rehiyon ng buwan upang matukoy ang mga mineral at mapagkukunan ng kemikal.

Bukod sa telescope viewing, ang UCF Libraries at iba't ibang student organization ay magkakaroon din ng mga booth at aktibidad na may kaugnayan sa astronomy at physics. Ang mga dadalo ay magkakaroon ng pagkakataong matuto nang higit pa tungkol sa mga paksang ito, mula sa mga meteorite hanggang sa mga rocket ng tubig, pati na rin ang paggalugad sa mga bunganga ng buwan. Bukod pa rito, magkakaroon ng lunar passport station, kung saan maaaring mangolekta ang mga kalahok ng mga selyo habang lumilipat sila sa iba't ibang istasyon ng kalawakan na hino-host ng mga planetary scientist ng UCF, science librarian, at mga miyembro ng Astronomy Society ng unibersidad.

Ang kaganapang ito ay isa lamang sa maraming mga kaganapan sa Knights Under the Stars na hino-host ng Robinson Observatory at ng Astronomy Society na pinamamahalaan ng mag-aaral. Ipinagpapatuloy ng UCF ang dedikasyon nito sa pagsasaliksik sa kalawakan, na nakuha itong palayaw na SpaceU. Ang unibersidad ay may matagal nang tradisyon ng pag-abot sa mga bituin, na may maraming proyekto bilang suporta sa programang Artemis ng NASA at isang malaking kontribusyon ng mga nagtapos sa Kennedy Space Center. Higit pa rito, ang UCF ay may mga asteroid na pinangalanan sa mahigit isang dosenang mga mananaliksik nito at kahit na mayroong isang planeta na pinangalanan sa karangalan nito.

Ang diwa ng paggalugad sa kalawakan ay umaabot din sa mga programang pang-atleta ng UCF na may temang Space Games. Ang mga kaganapang ito, na unang inilunsad noong 2016 kasama ang football, ay pinarangalan ang paglahok ng UCF sa industriya ng kalawakan. Ang paparating na Space Game para sa men's soccer ay lalaruin laban sa Coastal Carolina sa Oktubre 18. Ang soccer at volleyball ng kababaihan ay naglaro na rin ng kanilang Space Games ngayong taon. Ang highlight ay ang ikapitong taunang Space Game ng UCF football sa Nobyembre 11, kasama ang Oklahoma State bilang kalaban. Kapansin-pansin, ang 50-yarda na linya ng football stadium ng UCF ay nakahanay sa parehong latitude gaya ng makasaysayang launch pad ng NASA, Launch Complex 39A, na matatagpuan mga 35 milya silangan ng unibersidad.

Ang UCF ay patuloy na nagsusumikap para sa kahusayan sa pagsasaliksik at edukasyon sa kalawakan, sa loob at labas ng larangan.

