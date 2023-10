Ipinagdiriwang ni Chris Boshuizen ang Dalawang Taong Anibersaryo ng Spaceflight gamit ang Bagong Music Video

By

Si Chris Boshuizen, ang co-founder at punong opisyal ng teknolohiya para sa Planet Labs, ay minarkahan kamakailan ang dalawang taong anibersaryo ng kanyang pagbisita sa kalawakan sa pagpapalabas ng isang mapang-akit na music video. Ang video ay nagsisilbing parangal sa kanyang makasaysayang karanasan sa isang Blue Origin spaceflight.

Noong Oktubre 2021, nagsimula si Boshuizen sa isang paglalakbay na naging dahilan upang siya ang ikatlong Australian na nakipagsapalaran sa outer space. Ang flight, na kinabibilangan ng mga kilalang tao tulad ng co-founder at co-CEO ng Medidata Solutions na si Glen de Vries, Audrey Powers ng Blue Origin, at kilalang aktor na si William Shatner ng "Star Trek" na katanyagan, ay may malaking kahalagahan sa Boshuizen.

Ang music video ay hindi lamang ginugunita ang kanyang milestone ngunit ipinapakita din ang artistikong bahagi ng Boshuizen. Ang mga visual at aesthetics ng video ay nakakaakit sa mga manonood, na nagbibigay ng kakaibang pananaw sa paglalakbay ni Boshuizen habang ginalugad niya ang musika bilang isang paraan ng pagpapahayag.

Ang pagdiriwang na ito ay dumarating sa panahon kung kailan patuloy na tumataas ang kahalagahan ng paggalugad sa kalawakan. Ang karanasan ni Boshuizen ay nagsisilbing inspirasyon para sa mga naghahangad na astronaut at mahilig din. Pinatitibay nito ang ideya na ang paglalakbay sa kalawakan ay hindi lamang tungkol sa mga pagsulong at pagtuklas ng siyensya, kundi tungkol din sa personal na paglaki at pagpapahayag ng sarili.

Ang paglabas ng music video ay higit na nagha-highlight sa maraming aspeto ng mga talento ni Boshuizen at ang kanyang kakayahang lumampas sa mga hangganan. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanyang hilig para sa paggalugad sa kalawakan kasama ang kanyang mga artistikong kakayahan, naghahatid si Boshuizen ng isang makapangyarihang mensahe tungkol sa walang limitasyong mga posibilidad na umiiral kapag tinatanggap ng isang tao ang kanilang mga hilig at pangarap.

Sa pangkalahatan, ang bagong music video ni Chris Boshuizen ay hindi lamang ipinagdiriwang ang kanyang hindi kapani-paniwalang paglalakbay sa kalawakan ngunit nagsisilbi rin bilang isang paalala ng pagbabagong kapangyarihan ng paggalugad at ang kahalagahan ng pagsunod sa mga hilig ng isang tao. Ito ay isang testamento sa kakayahan ng espiritu ng tao na maabot ang mga bagong taas, parehong matalinhaga at literal.

