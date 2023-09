Pinag-aaralan ng mga Turkish Astronomers ang NGC 2509 Open Cluster Gamit ang Gaia Data

Gamit ang data mula sa Gaia satellite ng ESA, ang mga astronomo mula sa Istanbul University ay nagsagawa ng pag-aaral sa NGC 2509 open cluster, na nagbibigay ng mga insight sa mga structural at astrophysical na parameter nito. Ang mga bukas na kumpol ay mga grupo ng mga bituin na maluwag na nakagapos sa isa't isa at nabuo mula sa parehong higanteng molecular cloud. Ang NGC 2509, na matatagpuan sa konstelasyon ng Puppis, ay isang intermediate-age open cluster na hindi gaanong pinag-aralan, na marami sa mga katangian nito ay hindi pa rin sigurado. Upang imbestigahan ang NGC 2509, sinuri ng mga astronomo ang astrometric at photometric na data mula sa Gaia Data Release 3. Pinaghiwalay nila ang mga miyembro ng cluster mula sa mga field star at tinutukoy ang mas tumpak na mga pangunahing parameter ng NGC 2509.

Natuklasan ng pag-aaral na ang NGC 2509 ay may mean proper motion na -2.72 at 0.8 mas/year sa right ascension at declination, ayon sa pagkakabanggit. Ang tinatayang distansya nito ay humigit-kumulang 8,200 light years, at ang edad nito ay malamang na 1.5 bilyong taon. Ang limitasyon ng radius ng kumpol ay humigit-kumulang 16.7 light years, at ang pamumula ay 0.1 mag. Ang metallicity ng NGC 2509 ay sinusukat na nasa antas na 0.0152 dex, at ang gitnang stellar density nito ay humigit-kumulang 32.33 bituin/arcmin².

Ang pagpapalawak ng listahan ng mga kilalang galactic open cluster at pag-aaral ng mga ito nang detalyado ay mahalaga para sa pagpapahusay ng ating pang-unawa sa pagbuo at ebolusyon ng ating kalawakan. Ang pag-aaral na ito ay nag-aambag sa kaalaman ng NGC 2509 at nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga katangian nito. Ang karagdagang pananaliksik at pag-aaral ng mga bukas na kumpol ay patuloy na magtutuklas ng higit pa tungkol sa masalimuot na kalikasan ng ating uniberso.

Pinagmumulan:

– T. Yontan et al, Mga Astrophysical Parameter ng Open Cluster NGC 2509, arXiv (2023).

– Sinisiyasat ng mga Turkish astronomer ang open cluster NGC 2509 (2023, Setyembre 19) na nakuha noong Setyembre 19, 2023 mula sa [pinagmulan]