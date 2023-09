Bumangon ang mga Alalahanin para sa Aditya L1 Mission ng India sa gitna ng mga Panganib sa Solar Storm

By

Ang kamakailang paglabas ng NASA ng isang nakakatakot na video na nagpapakita ng malakas na Coronal Mass Ejection (CME) na ulap ay nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa mga potensyal na panganib na maaaring makaharap ng misyon ng Aditya L1 ng India. Habang ang Indian Space Research Organization (ISRO) ay sabik na naghihintay sa tagumpay ng kanyang Sun mission, ang Aditya L1, ang mga eksperto ay gumuguhit ng mga parallel sa mga hamon na kinakaharap ng NASA's Parker Solar Probe mission.

Ang Parker Solar Probe ng NASA ay naging instrumento sa pagbibigay ng mahahalagang insight sa mapaminsalang epekto ng mga solar storm. Ang malapit na pakikipagtagpo nito sa Araw ay nagbunga ng mahahalagang data sa solar phenomena, na nag-aambag sa isang mas mahusay na pag-unawa sa kanilang mga epekto sa Earth. Ang mga kamakailang obserbasyon ay nagpapakita na ang mga solar storm na ito ay maaaring makaapekto sa klima at mag-trigger ng paglitaw ng mga aurora sa paligid ng mga polar na rehiyon.

Sa kabila ng matagumpay na pag-navigate sa isang malakas na solar storm at pangangalap ng makabuluhang solar data, binigyang-diin ng Parker Solar Probe ang mga potensyal na panganib na kinakaharap ng mga misyon ng space probe. Sa pagpunta ng Aditya L1 sa Lagrange 1 point, kung saan pag-aaralan nito ang Araw, lumitaw ang mga alalahanin na maaaring makatagpo ito ng mga katulad na hamon.

Ang mga CME, napakalaking pagsabog mula sa panlabas na kapaligiran ng Araw, ay nagtutulak sa panahon ng kalawakan, na nagdudulot ng mga panganib sa mga satellite, teknolohiya ng komunikasyon, at mga power grid sa Earth. Nilalayon ng Parker Solar Probe na suriin kung ang mga CME ay maaaring makipag-ugnayan sa planetary dust at mahulaan ang mga pattern ng panahon sa kalawakan upang pangalagaan ang ating planeta, mga aktibidad ng tao, at mga satellite.

Ang interplanetary dust, na matatagpuan malapit sa mga planeta tulad ng Earth, ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pag-unawa sa bilis ng paglalakbay ng mga CME mula sa Araw patungo sa Earth, na nagbibigay-daan sa mas tumpak na pagtataya ng kanilang epekto. Ang mga solar phenomena na ito ay maaaring palitan ang interplanetary dust hanggang 6 na milyong kilometro ang layo mula sa Earth.

Habang nagpapatuloy ang mga alalahanin, mahalagang isaalang-alang ang ilang mahahalagang salik tungkol sa misyon ng Aditya L1. Hindi tulad ng Parker mission, ang Aditya L1 spacecraft ay matatagpuan sa isang malaking distansya mula sa Araw, na nakaposisyon mismo sa itaas lamang ng 1.5 milyong kilometro mula sa Earth. Bukod pa rito, ang spacecraft ay nilagyan ng mga protective layer at mga espesyal na materyales upang protektahan ito mula sa radiation at CME clouds.

Habang nagpapatuloy ang Aditya L1 sa paglalakbay nito sa malalim na espasyo, patungo sa Lagrange point, nagsagawa ng mga pag-iingat upang mabawasan ang potensyal na pinsala. Ang ISRO ng India ay nananatiling optimistiko tungkol sa tagumpay ng kanilang misyon sa gitna ng mga hamon na dulot ng solar storms.

