Ang Bangor University Scientists ay Bumuo ng Maliliit na Nuclear Fuel para Mapaandar ang Mga Maliit na Reactor

Ang mga siyentipiko sa Bangor University ay nakabuo ng maliliit na nuclear fuel pellet na kilala bilang triso fuel na maaaring baguhin ang paraan ng pag-iisip natin tungkol sa nuclear power. Ang mga pellet na ito, halos kasing laki ng mga buto ng poppy, ay idinisenyo upang palakasin ang isang maliit na reaktor ng Rolls Royce. Naniniwala ang unibersidad ng Welsh na ang reaktor na ito ay maaaring magkaroon ng mga aplikasyon sa Earth, mga base ng buwan, at kahit na mga rocket, salamat sa maliit na sukat nito.

Ang triso fuel, na maikli para sa tri-structural isotropic particle fuel, ay orihinal na binuo noong 1960s. Binubuo ito ng isang kernel na gawa sa uranium, carbon, at oxygen, na napapalibutan ng tatlong layer ng carbon- at ceramic-based na materyales upang maglaman ng radioactive material. Tinukoy ng Kagawaran ng Enerhiya ng US ang triso fuel bilang "ang pinaka-matibay na nuclear fuel sa mundo."

Hindi tulad ng tradisyonal na nuclear fuel, ang triso fuel ay self-containing at hindi matutunaw o maglalabas ng radioactive na materyal kahit na nalantad sa matinding temperatura sa mahabang panahon. Ang mga kamakailang pagsulong ay nakita ang uranium dioxide na pinalitan ng uranium oxycarbide sa mga pellets, na higit na nagpapahusay sa kanilang katatagan.

Ang pagbuo ng maliliit na reactor na pinapagana ng triso fuel ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa nuclear power sa iba't ibang larangan. Ang maliit na sukat ng reaktor ay ginagawa itong angkop para sa mga aplikasyon sa mga base ng buwan, pati na rin ang pagbibigay ng isang compact na mapagkukunan ng enerhiya dito sa Earth. Bukod pa rito, ang compact na katangian ng reactor ay ginagawa itong isang potensyal na kandidato para magamit sa mga rocket.

Habang ang triso fuel mismo ay nasa loob ng maraming dekada, ang matagumpay na paggamit ng gasolina na ito sa isang maliit na reaktor ng Rolls Royce ang siyang nagpapakilala sa proyektong ito. Ito ay nananatiling upang makita kung paano ang teknolohiya ay i-deploy at ang buong lawak ng potensyal nito.

– Kagawaran ng Enerhiya ng US

– Power Magazine