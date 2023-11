Ang Rebolusyonaryong Pagtuklas ay Nagbigay Liwanag sa Kalikasan ng Maging Mga Bituin

By

Ang mga siyentipiko sa Unibersidad ng Leeds ay nakagawa ng isang ground-breaking na pagtuklas na maaaring ganap na buuin ang aming pag-unawa sa Be star, ilan sa mga pinakamahalaga at karaniwang mga bituin sa uniberso. Pinaniniwalaan ng mga nakaraang pagpapalagay na ang Be star ay pangunahing umiiral sa mga double star system, ngunit ang bagong ebidensya ay nagmumungkahi na maaaring sila ay bahagi ng triple star system.

Pinangunahan ng Ph.D. mag-aaral na si Jonathan Dodd at Propesor René Oudmaijer, ang mga mananaliksik ay gumamit ng data mula sa Gaia satellite ng European Space Agency upang pag-aralan ang paggalaw ng mga bituin na ito sa kalangitan sa gabi. Ang kanilang mga obserbasyon ay nagpahiwatig na ang mga bituin ng Be ay may mas mababang rate ng mga kasama kaysa sa inaasahan, sa simula ay nagtaas ng mga tanong tungkol sa kanilang pagbuo.

Gayunpaman, isiniwalat ng karagdagang pagsisiyasat na sa mas malalaking paghihiwalay, ang rate ng mga kasamang bituin ay magkapareho sa pagitan ng Be star at iba pang B star. Ito ang nagbunsod sa mga mananaliksik na maghinuha na ang ikatlong bituin ay madalas na naroroon sa mga sistemang ito, na nag-udyok sa kasamang bituin na lumapit sa Be star. Ang kalapit na ito ay nagbibigay-daan sa paglipat ng masa mula sa isang bituin patungo sa isa pa, na nagreresulta sa pagbuo ng natatanging Be star disk.

Hinahamon ng pagtuklas na ito ang nakaraang pinagkasunduan na ang mga disk sa paligid ng Be star ay sanhi lamang ng mabilis na pag-ikot ng mga bituin mismo. Sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa impluwensya ng triple star system, pinalalim ng mga siyentipiko ang aming pag-unawa sa pagbuo at ebolusyon ng mga nakakaintriga na bagay na ito.

"Ang katotohanan na hindi natin sila nakikita ay maaaring dahil sila ngayon ay masyadong malabo upang matukoy," sabi ng Principal Investigator na si Prof Oudmaijer, na nagmumungkahi na ang mga kasamang bituin na ito ay maaaring maging mas maliit at mahina pagkatapos na hubarin ng kanilang masa ng "bampira" Maging bituin.

Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng bagong liwanag sa kumplikadong dynamics ng Be star at itinatampok ang pangangailangan para sa karagdagang pagsisiyasat sa maramihang mga star system. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng aming kaalaman sa malalaking bituin na ito, nakakakuha kami ng mahahalagang insight sa mas malawak na proseso ng stellar evolution.

FAQ

Ano ang Be stars?

Ang Be stars ay isang subset ng B star na nailalarawan sa pagkakaroon ng isang circumstellar disk na gawa sa gaseous material. Ang mga disk na ito ay kahawig ng mga singsing ng Saturn sa sarili nating solar system.

Ano ang kahalagahan ng pagtuklas na ito?

Ang pagtuklas na maaaring umiral ang Be star sa mga triple star system ay humahamon sa mga naunang pagpapalagay tungkol sa kanilang pagbuo at ebolusyon. Nagbibigay ito ng mahahalagang insight sa kumplikadong dinamika ng mga bagay na ito at mas pinalalalim ang ating pag-unawa sa stellar evolution sa pangkalahatan.

Paano ginawa ang pagtuklas na ito?

Sinuri ng mga mananaliksik ang data mula sa Gaia satellite ng European Space Agency, na sumusubaybay sa paggalaw ng mga bituin sa kalangitan sa gabi. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga galaw ng Be star, napag-alaman nila ang pagkakaroon ng ikatlong bituin sa maraming pagkakataon, na nakakaimpluwensya sa pagbuo ng Be star disk.

Ano ang implikasyon nito para sa hinaharap na pananaliksik?

Ang pagtuklas na ito ay nagbubukas ng mga bagong paraan para tuklasin ang kalikasan ng Be star at ang papel ng maraming star system sa kanilang pagbuo. Ang karagdagang pagsisiyasat ay kinakailangan upang lubos na maunawaan ang dinamika ng mga sistemang ito at ang mga prosesong kasangkot sa paglipat ng masa sa pagitan ng mga bituin.